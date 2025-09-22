"Da dove vengo", Fabri Fibra ospite a Stories su Sky TG24. La puntata

Fuori con il nuovo singolo “Milano Baby” e reduce dal successo di “Mentre Los Angeles Brucia”, Fabri Fibra racconta se stesso e la sua musica al vicedirettore Omar Schillaci nella nuova puntata del ciclo di interviste dedicate ai protagonisti dello spettacolo

È Fabri Fibra il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Francesco Venuto, il rapper si racconta in “Fabri Fibra – Da dove vengo”.

Da oltre un ventennio incide dischi su dischi, che lo hanno portato a diventare un’autentica icona del rap italiano. Ora, Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, ha realizzato da poco un nuovo singolo, ‘Milano Baby’, nel mentre si gode ancora il successo del suo ultimo album: ‘Mentre Los Angeles brucia’, disco dal quale è tratto ‘Che gusto c’è’, brano tra i più presenti e ascoltati in radio questa estate: “Sono stato due anni in studio per lavorare a questo disco, sono uno che in generale passa molto tempo in studio. Aspetto che arrivino le basi giuste. Spesso ci sono basi bellissime ma che non vanno bene per dire quello che hai scritto, serve pazienza”. Questo ultimo disco ha avuto molto successo, ma cosa conta davvero tra i numeri, la critica positiva e la gioia personale? “Tutte queste cose insieme, anche se sono in particolare i numeri che ti aiutano a capire come potrebbe andare una certa situazione. Ad esempio, se io vado a suonare dopo aver ricevuto critiche positive, non è detto che venga tanta gente, mentre se suono dopo aver ottenuto bei numeri, son sicuro che mi ritroverò con tanta gente”. Potrebbe interessarti La rivoluzione di Fabri Fibra: l’outsider che ha incendiato il rap

Facendo un passo indietro, la storia di Fabri Fibra inizia a Senigallia, paese in provincia di Ancona. Da studente? “Un disastro. Mi prendevo molto in giro all’epoca. Mi illudevo di voler fare delle cose perché le vedevo fare agli altri. Giocavo a calcio perché i miei amici giocavano a calcio. Andavo in centro perché loro andavano in centro. Ho fatto ragioneria perché facevano ragioneria. Sono stati anni terribili, un lago di sangue, ogni anno rimandato a settembre. Avevo intuito che mi piacesse la musica, ma non mi sentivo all’altezza” ha raccontato. Tornando alla musica, Fabri Fibra aveva già attirato l’attenzione sin dal suo primo disco, ‘Turbe giovanili’, anche se è con il secondo, ‘Mr. Simpatia’, che inizia a spiazzare tutti con dei contenuti e un linguaggio nuovo: “Questo è il disco più forte a livello di tematiche che ho realizzato, non avevo gli occhi addosso da parte di nessuno, potevo dire quello che volevo e non sapevo che avrei avuto tanta attenzione. Mi stavo in realtà sfogando, venivo da un periodo di fallimenti musicali e personali, volendo fare una cosa sincera senza seguire quelle regole che pensavamo fossero imprescindibili per il rap, un genere che in quel momento stava venendo meno sia come produzione sia come ascolto del pubblico, tant’è che ad un certo punto mi son chiesto se per me era il caso di smettere con questo tipo di musica. Andando avanti, ho realizzato questo disco, ma non per compiacere gli altri rapper, ma per me e per vendicarmi un po’ della vita che mi stava passando delle carte sbagliate”. Sono stati moltissimi i dischi e i brani che hanno accompagnato la carriera del rapper, e ognuno ha rappresentato un passaggio importante dei vari momenti della sua vita: ‘Tradimento’, con ‘Applausi per Fibra’ tra gli altri, “è stato un lavoro delicato, con il quale tenevo a ‘tutelare’ il rap italiano, che include tante tipologie di ascoltatori. Nel dettaglio, penso che se vai in televisione con un video per raccogliere il consenso di un pubblico che non rientra in quelle tipologie di ascoltatori a cui accennavo prima, penso che tu sia un venduto, e quindi un ‘traditore’, in quanto stai tradendo i valori del vero rap”.