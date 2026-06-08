Kim Kardashian a Montecarlo alle corse di F1. Lewis Hamilton le manda un bacio dopo gara
L'imprenditrice e influencer ha seguito il Gran Premio di Monaco di Formula 1 per supportare il fidanzato, pilota Ferrari salito sul secondo gradino del podio. La star americana ha animato il weekend monegasco con una serie di look curatissimi - dalla pelle nera del venerdì all'abito color crema con schiena scoperta della domenica - accompagnata dalla sorella Khloe. Sul podio, Hamilton ha mandato un bacio a Kim davanti alle telecamere di tutto il mondo, in quello che è diventato il momento più condiviso del weekend