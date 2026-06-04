Kim Kardashian e Lewis Hamilton, il primo selfie di coppia

Kim Kardashian e Lewis Hamilton si conoscono almeno dal 2014, ma la relazione romantica è emersa solo all'inizio del 2026. Ripercorriamo le sue tappe.

La storia d'amore

A febbraio i paparazzi hanno sorpreso Kim e Lewis insieme all'Estelle Manor (Cotswolds, Inghilterra) per quello che le fonti hanno descritto come "un weekend decisamente romantico". Pochi giorni dopo, la coppia è stata avvistata anche a Parigi. Il salto successivo è arrivato l'8 febbraio, quando Hamilton e Kardashian si sono presentati fianco a fianco al Super Bowl 2026, al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, davanti a milioni di spettatori e telecamere. A marzo, People ha confermato che la coppia ha trascorso una vacanza a Tokyo insieme a tutti e quattro i figli di Kim: un segnale importante della serietà del legame, considerata la nota riservatezza dell'imprenditrice quando si tratta di introdurre nuove persone nella vita dei suoi bambini.