Kim Kardashian e Lewis Hamilton, il primo selfie di coppia

Il 1° giugno Kim Kardashian ha condiviso su Instagram un carosello di foto della sua vita "ultimamente", includendo il primo scatto ufficiale di coppia con Lewis Hamilton: un selfie in bicicletta per le strade di New York. Un gesto semplice, ma che sui social vale quanto una dichiarazione d'amore ufficiale
Kim Kardashian e Lewis Hamilton si conoscono almeno dal 2014, ma la relazione romantica è emersa solo all'inizio del 2026. Ripercorriamo le sue tappe.
La storia d'amore
A febbraio i paparazzi hanno sorpreso Kim e Lewis insieme all'Estelle Manor (Cotswolds, Inghilterra) per quello che le fonti hanno descritto come "un weekend decisamente romantico". Pochi giorni dopo, la coppia è stata avvistata anche a Parigi. Il salto successivo è arrivato l'8 febbraio, quando Hamilton e Kardashian si sono presentati fianco a fianco al Super Bowl 2026, al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, davanti a milioni di spettatori e telecamere. A marzo, People ha confermato che la coppia ha trascorso una vacanza a Tokyo insieme a tutti e quattro i figli di Kim: un segnale importante della serietà del legame, considerata la nota riservatezza dell'imprenditrice quando si tratta di introdurre nuove persone nella vita dei suoi bambini.
Il selfie che ufficializza tutto
Il 1° giugno, Kim Kardashian ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini intitolato semplicemente "lately" ("ultimamente") mescolando foto dei figli, momenti con amici e, nel mezzo, il primo scatto ufficiale di coppia con il pilota britannico. Si tratta di un selfie scattato da Hamilton durante una pedalata insieme per le strade di New York in una giornata di sole. Il momento ha un risvolto comico: nel video successivo del carosello si vede Kim perdere il controllo della bicicletta mentre cerca di posare, scontrandosi quasi con Hamilton tra urla e risate. Nel gergo dei social americani, questo tipo di pubblicazione si chiama "hard launch": l'atto con cui si rende ufficiale una relazione davanti ai propri follower, senza comunicati stampa né interviste, ma con un post studiato nei minimi dettagli.
Nei mesi precedenti i segnali erano già stati inequivocabili: in occasione del Vanity Fair Oscar Party 2026, Hamilton aveva lasciato un'emoji con gli occhi a cuoricino sotto una foto di Kim su Instagram, scatenando l'entusiasmo dei fan. A maggio i due erano stati fotografati mano nella mano mentre uscivano da uno spettacolo a Broadway, prodotto da Kardashian. Nessun commento ufficiale è mai arrivato dai diretti interessati, tuttavia, fino al selfie in bicicletta.