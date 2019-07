Shawn Mendes, le canzoni più famose

Con Camila Cabello è la sorpresa dell’estate 2019 grazie alla hit “Señorita” che ha confermato nuovamente tutto il suo talento. Shawn Mendes ha fatto centro per l'ennesima volta conquistando le classifiche statunitensi ed europee. La sua “Señorita” è diventata la quinta canzone in carriera a raggiungere la top 10 delle più vendute ed ascoltate negli Stati Uniti. Grazie ai 46,7 milioni di riproduzioni streaming e alle 50.000 copie vendute nella prima settimana, ha debuttato alla seconda posizione in entrambe le classifiche dedicate allo streaming e alle vendite digitali, mentre in Inghilterra ha conquistato la vetta scalzando Ed Sheeran. Tra i risultati più eclatanti le oltre 25 mila copie vendute in Italia e i dischi di platino già conquistati in Australia e Canada. La canzone è stata pubblicata il 21 giugno e si candida ad essere la più ascoltata dell’estate 2019. Non è la prima volta che Shawn Mendes riesce ad ottenere un grande successo internazionale. Già nel 2015 aveva sorpreso tutti con “Stitches”, terzo singolo dell’album di debutto "Handwritten". Solo negli Stati Uniti la canzone ha venduto oltre 2 milioni di copie. In tutto sono tre gli album pubblicati dal cantautore, un EP nel 2014 e 14 singoli usciti in cinque anni, senza considerare le tante collaborazioni instaurate in così breve tempo. Dominatore incontrastato da 4 anni dei Nickelodeon Kids’ Choice Awards e vincitore di ben cinque Juno Awards solo nell’ultima edizione, Shawn Mendes è un talento indiscusso della musica internazionale e le due candidature ai Grammy Awards per Song of the Year con “In My Blood” e Best Pop Vocal Album con il suo terzo album “Shawn Mendes” certificano a tutti gli effetti il suo successo. Queste le canzoni più famose della sua ancora brevissima carriera:

Stitches

Treat You Better

There’s Nothing Holdin’ Me Back

In My Blood

If I Can’t Have You

Señorita

Stitches

Oltre 2 milioni e 300 mila copie vendute negli Stati Uniti, in Italia ha superato le 250 mila copie e nelle classifiche di tutti i Paesi ha raggiunto almeno una volta la top 5. “Stitches” è il più grande successo commerciale di Shawn Mendes e il brano che gli ha permesso di affermarsi in tutto il mondo. Si tratta del terzo singolo estratto dall’album di debutto “Handwritten” ed il quarto singolo registrato dopo aver firmato un contratto con la Island Records. Il video di “Stitches” ha superato il miliardo di visualizzazioni e conferma lo straordinario riscontro di un brano che ha fatto conoscere in tutto il mondo il talento del giovane cantautore canadese.

Treat You Better

Dopo il successo planetario di “Stitches”, Shawn Mendes era chiamato alla riconferma con il secondo album “Illuminate”. Come primo singolo estratto fu scelto “Treat You Better”, scelta vincente considerando i numeri registrati in poco tempo. Uscito nel 2016, il brano è stato scritto dallo stesso Shawn Mendes insieme a Teddy Geiger e Scott Harris, e prodotto da Teddy Geiger e Dan Romer. Oltre 400 mila le copie vendute nel Regno Unito, mentre tre i dischi di platino conquistati in Italia. Anche in questo caso il video ha superato abbondantemente il miliardo di visualizzazioni. La canzone ha spinto l’album “Illuminate” al primo posto della classifica Billboard. In totale saranno sette i dischi d’oro conquistati dal disco con oltre 500 mila copie vendute solo negli Stati Uniti.

There’s Nothing Holdin’ Me Back

Per lanciare la versione deluxe dell’album “Illuminate” viene scelto il singolo “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, brano che all’estero non raggiunge la vetta ma in Italia supera le 200 mila copie vendute. Anche in questo caso però il video è tra i più visti dell’anno e supera la cifra di 800 mila visualizzazioni.

In My Blood

Giunto al suo terzo album in studio, nel 2018 Shawn Mendes pubblica il singolo “In My Blood” per promuovere l’uscita del suo nuovo progetto discografico. Il lancio del brano porta anche ad una collaborazione con Spotify per installare un cartellone pubblicitario al Times Square di New York. “In My Blood” conquista dieci dischi di platino nel Regno Unito con oltre 600 mila copie vendute ma anche in questo caso il successo è mondiale. Piovono dischi di platino anche in Australia, Canada, Danimarca e Norvegia, mentre negli Stati Uniti le vendite superano le 500 mila copie. Un exploit commerciale che viene esaltato anche dalla critica. Il brano viene accolto positivamente perché mostra un suono più maturo rispetto ai due album precedenti.

If I Can’t Have You

“If I Can’t Have You” è una canzone d’amore ritmata, una dedica festosa alla propria donna. Viene scelto come primo estratto per la versione deluxe di “Shawn Mendes”, terzo album in studio del cantautore canadese. Uscito a maggio 2019, il brano ha debutto al secondo posto della Billboard Hot 100, il miglior risultato per Shawn Mendes nella classifica statunitense dei singoli.

Señorita

L’ultimo grande successo di Shawn Mendes è il brano “Señorita” in duetto con la cantante Camila Cabello. Non è la prima volta che i due collaborano insieme, infatti nel 2015 hanno dato vita alla canzone “I Know What You Did Last Summer”. Il brano è stato scritto dai due stessi interpreti con Ali Tamposi, Charlotte Emma Aitchison, Jack Patterson, Andrew Wotman, Benjamin Levin e Magnus August Höiberg. Ad oggi ha conquistato il primo posto in classifica in Austria, Croazia, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Libano, Malesia, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore, Slovachia, Svezia, Svizzera e Ungheria. Negli Stati Uniti si è fermato al secondo posto ma da un paio di settimane è in netta ripresa e punta a rientrare sul podio.