Le 10 canzoni del momento secondo gli ascolti di Spotify

Ed Sheeran domina la classifica dei brani più ascoltati nel mondo ma non conquista il primato. In Italia Salmo non lascia spazio agli altri

Spotify, la piattaforma di streaming musicale più utilizzata al mondo, è un parametro di riferimento chiaro per capire quali sono le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo. In questa prima parte d’estate domina Ed Sheeran nelle classifiche internazionali anche se non riesce a conquistare il primato come canzone del momento più ascoltata. Tra i tormentoni estivi infatti spunta “Señorita” di Shawn Mendes e Camila Cabello. In questo momento il brano della coppia è il più ascoltato al mondo con gli interpreti che sono anche al centro del gossip internazionale perché da qualche giorno sono comparse immagini che confermano che i due fanno coppia fissa anche nella vita. Camila Cabello inoltre è presente nella classifica delle canzoni più ascoltate al mondo anche con Ed Sheeran nel brano “South of the Border”, ennesimo estratto del nuovo album del cantautore britannico “No. 6 Collaborations Project”. Dallo stesso progetto discografico fanno parte anche “I Don’t Care” con Justin Bieber che si piazza al secondo posto, “Beautiful People” in collaborazione con Khalid che conquista la terza piazza del podio e “Antisocial” che vede presente anche Travis Scott e si ferma al settimo posto. Nella top 10 delle canzoni del momento c’è spazio anche per Post Malone con la sua “Goodbyes” e soprattutto per Billie Eilish che compare con due versioni di “Bad Guy”. La prima originale conquista il quinto posto, mentre il duetto con l’onnipresente Justin Bieber chiude la classifica.

Le canzoni del momento nel mondo secondo Spotify

Questi i brani più ascoltati nel mondo:

Señorita – Shawn Mendes e Camila Cabello I Don’t Care – Ed Sheeran e Justin Bieber Beautiful People – Ed Sheeran e Khalid Goodbyes – Post Malone e Young Thug Bad Guy – Billie Eilish Old Town Road remix – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus Antisocial – Ed Sheeran e Travis Scott Callaita – Bad Bunny e Tainy South of the Border – Ed Sheeran e Camila Cabello Bad Guy (con Justin Bieber) – Billie Eilish e Justin Bieber

Salmo e la sua Machete dominano la classifica

Se nel mondo domina Ed Sheeran, in Italia è Salmo a dettare legge. Il rapper sardo conquista l’intero podio delle canzoni più ascoltate su Spotify grazie alla sua crew Machete. “Yoshi”, “Ho paura di uscire 2” e “Marylean” sono i brani che conquistano rispettivamente la prima, seconda e terza posizione della classifica. In “Yoshi” sono presenti Dani Faiv, The Supreme e Fabri Fibra, mentre in “Ho paura di uscire 2” partecipa Lazza. Il brano “Marylean” vede la partecipazione di Marracash e Nitro. Il quarto posto viene conquistato a sorpresa da Fred De Palma e la sua “Una volta ancora”, mentre il duo Benji & Fede ottiene il quinto posto con il tormentone estivo “Benji & Fede”. A proposito di hit estive in classifica ci sono anche Takagi e Ketra con “Jambo”, “Ostia Lido” di J-Ax e “Calipso” che continua a riscuotere successo e si candida tra le canzoni più ascoltate anche della stagione estiva. Solo settimo posto per i dominatori della classifica mondiale Shawn Mendes e Camila Cabello. Chiude la top 10 in Italia il “Mambo Salentino” creato da Boomdabash e Alessandra Amoroso.

Le canzoni del momento in Italia secondo Spotify

