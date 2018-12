Ed Sheeran: il ragazzo "normale" che ha scalato le classifiche

A 27 anni Ed Sheeran è ormai una stella assoluta del panorama musicale internazionale. Inserito nel 2017 tra le 100 personalità più influenti del pianeta, con sei album all’attivo ha venduto milioni di dischi conquistando le classifiche di tutto il mondo. Secondo la rivista americana Forbes, il patrimonio personale di Ed Sheeran è stimato in 57 milioni di dollari. Numeri da capogiro che non hanno però scalfito la personalità del ragazzo britannico che nel corso degli anni ha sempre mostrato gratitudine nei confronti dei fan, umiltà e quasi imbarazzo nel ricevere numerosissimi attestati di stima e decine di riconoscimenti da ogni parte del mondo. Uno degli aspetti più significativi della vita di Ed Sheeran che mostra come il successo non lo abbia cambiato è la sua splendida storia d’amore con Cherry Seaborn. Si sono conosciuti alle scuole superiori Thomas Mills High nel Suffolk, in Inghilterra e nonostante il trasferimento di Ed a Londra non si sono mai persi di vista. Lui ha raggiunto il successo nella capitale inglese, lei ha continuato a studiare biologia molecolare, laureandosi e diventando consulente di rischio per Deloitte. Una coppia normalissima e davvero in gamba visto che Cherry Seaborn è anche una grande giocatrice di hockey.

Il matrimonio in gran segreto

La prima volta che sono stati visti insieme è stato nel 2015 ad una festa di Calvin Harris a Las Vegas. Da allora non si sono più lasciati e in gran segreto hanno anche suggellato il loro sogno d’amore. Sette mesi fa Ed Sheeran aveva annunciato sui social le sue imminenti nozze con Cherry: "Mi sono trovato una fidanzata prima del nuovo anno. Siamo molto felici e innamorati, e anche i nostri gatti sono soddisfatti". Un messaggio semplice ma allo stesso tempo ironico che denota come l’artista britannico sia rimasto il ragazzo di sempre. Tutti attendevano l’annuncio del matrimonio e le foto delle nozze e invece Ed Sheeran ha sorpreso nuovamente tutti rivelando quasi per caso che in realtà tutto è già avvenuto. Durante la presentazione del documentario Songwriter, alla richiesta di dettagli sull’imminente matrimonio il cantautore arrossendo e molto in imbarazzo ha mostrato l’anello che ha sull’anulare. Subito dopo ha dichiarato: "Non faccio mai niente di troppo pubblico". Nessun dettaglio, nessun’altra spiegazione, solo la conferma delle avvenute nozze.

Una carriera stellare

Del resto Cherry è stata la musa ispiratrice di tutti i più grandi successi di Ed Sheeran. Folgorato da un concerto di Damien Rice ha iniziato a suonare e cantare all’età di 11 anni. Nel 2005 ha debutto con l’EP Orange Room e poi con i suoi primi album “Ed Sheeran” e “Want Some”. Il successo planetario è arrivato passo dopo passo ed è esploso con The A Team, singolo del terzo album “+” uscito nel 2011. La canzone è stata premiata come singolo di debutto più venduto di quell’anno. Da lì in poi Ed Sheeran ha inanellato solo grandi successi partecipando a numerose colonne sonore e collaborando con artisti del calibro di Taylor Swift e Justin Bieber. Nel 2014 ha pubblicato l’album “X” che contiene le hit “Sing” e “Thinking Out Loud” e raggiungendo le 8,5 milioni di copie vendute nel mondo. Tre anni dopo è stato il turno di “Divide” che ha venduto 232.000 copie nel Regno Unito solo durante il primo giorno di messa in vendita, mentre nella prima settimana ha raggiunto le 672.000 copie vendute diventando il disco venduto più velocemente di sempre da un artista maschile. Con “Divide” ha stabilito anche il record per il maggior numero di brani dallo stesso album nella top 10 della classifica britannica dei singoli.