Ed Sheeran sposo in gran segreto. L'ipotesi confermata dall'anello

Sembra che Ed Sheeran si sia sposato con la sua storica compagna, Cherry Seaborn. E a testimoniarlo c’è anche un anello che è comparso sulla mano del cantante. Il 27enne avrebbe celebrato le nozze in gran segreto: una decisione che non desterebbe meraviglia per uno come lui, che ama molto proteggere la sua vita privata. In un'intervista ad Access Hollywood, infatti, il cantante di “Shape of you” ha lasciato intendere di avere già detto “sì” a Cherry. I due sono stati compagni al liceo.

Il fidanzamento nel 2017

La pop star e Cherry Seaborn hanno reso pubblico il loro fidanzamento nel 2017. Notizia, questa, che era stata condivisa dal cantante con i suoi seguaci su Instagram: “Siamo felici ed innamorati”, aveva scritto. Qualche settimana dopo erano circolate voci su un matrimonio tra i due. Ipotesi presto smentite dal diretto interessato. Che adesso, però, mostra l'anello al dito.