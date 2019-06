Shawn Mendes e Camila Cabello, "Señorita" è il loro nuovo duetto

La notizia era nell’aria da tempo, fin dallo scorso settembre, quando Shawn Mendes e Camila Cabello era stati ritratti in una foto mentre erano intenti a provare una canzone. Oggi, con l’uscita di “Señorita”, è arrivata l’ufficialità della nuova collaborazione tra i due cantautori, che tornano quindi a duettare insieme dopo il grande successo di “I know what you did last summer” del 2015. Nei giorni scorsi, i due artisti avevano dato vita a due teaser molto intriganti, suscitando grande suspense sull’arrivo di questo pezzo. Anche sui social, non erano certo mancati gli indizi, fino alla tanto attesa «#Señorita 6.21 with Shawn Mendes», postato da Camila sul proprio profilo Facebook. Pezzo fresco, orecchiabile, di grande energia, “Señorita” ha tutte le carte in regola per bissare il grande successo di “I know what you did last summer”, hit che raggiunse la top 20 nella classifica statunitense Billboard Hot 100 nella Canadian Hot 100.

La grande ascesa di Camila Cabello

Nata a Cuba nel 1997, Camila Cabello ha letteralmente bruciato le tappe, arrivando al successo in tempi brevissimi. Trasferitasi a Miami all’età di 6 anni, Camila ha manifestato fin da subito la grande passione per il mondo della musica. Il primo passo è stato quello di unirsi ad altre quattro ragazze, Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani Kordei, con le quali ha formato la band girl delle Fifth Harmony. Un successo planetario, con milioni di fan in tutto il mondo. Tra gli album della giovanissima band, ricordiamo “Better Together”, “Reflection” e “7/27”. Nel 2016, la decisione che coglie tutti di sorpresa: Camila decide infatti di lasciare le Fifth Armony per iniziare la sua carriera da solista. Una scelta, la sua, che non fu certo accolta bene dalle altre ragazze della band e che scatenò forti polemiche tra i tantissimi fans delle Fifth Armony. Nel 2018, la cantante naturalizzata statunitense debutta con il suo primo album dal titolo “Camila” con il quale si aggiudica due premi importantissimi agli MTV VMA 2018: “Artista dell’Anno” e “Video dell’anno”. Ora, ecco “Señorita” con Shawn Mendes. Un periodo d’oro per l’ex Fifth Armony presente anche nel nuovo disco di Ed Sheeran, “No. 6 Collaboration Project”.

Shawn e Camila di nuovo insieme

Un sodalizio musicale che funziona, quindi, quello tra Camila Cabello e Shawn Mendes. I due artisti, hanno infatti duettato insieme già nel 2015, riscuotendo un enorme successo con “I know what you did last summer”. E tra i loro fan più appassionati c’è chi ha ipotizzato che potesse esserci anche qualcosa di più tra la bella Camila e il cantautore canadese, visto il bacio che compare nel video di “Senorita”. Ipotesi però prontamente smentita dai due che hanno dichiarato di essere solamente amici. Per Sean Mendes, si tratta dell’ennesima collaborazione con una grande star dopo quelle con The Vamps (2014), Astrid S (2015), Khalid (2018) e Julia Micheals (2018). Quattro le sue tournée tra il 2014 e il 2019.