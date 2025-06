Anna, Desolée conquista subito le classifiche digitali

Il singolo, primo capitolo della nuova era discografica della rapper, ha immediatamente raggiunto la chart di Spotify e Apple Music

Successo immediato per Desolée, il nuovo singolo di Anna. La giovanissima rapper, classe 2003, ha immediatamente conquistato il pubblico e le classifiche digitali preparandosi a dominare la stagione estiva.

Anna, primo posto su Spotify e Apple Music Il singolo Desolée, primo capitolo della nuova era discografica dell’artista, ha subito fatto centro. Nelle prime ventiquattro ore la canzone ha raggiunto il gradino più alto del podio nelle classifiche Spotify e Apple Music. Inoltre, il brano, prodotto da Miles, ha superato 900.000 riproduzioni su Spotify in meno di quattro giorni candidandosi a tormentone estivo dell'anno. In merito al brano, la cantante ha dichiarato: “Combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico. Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa”. Approfondimento Anna Pepe, è uscito il nuovo singolo Désolée

Nelle prossime settimane Anna porterà la sua musica in giro per l’Italia con un tour che farà tappa in numerose città: da Codroipo a Campobasso passando per Genova, Riccione, Roccella Jonica, Catania e Olbia. Questi tutti gli appuntamenti in programma: 5 luglio, Codroipo

13 luglio, Genova

15 luglio, Legnano

17 luglio, Francavilla al mare

2 agosto, Riccione

4 agosto, Diamante

5 agosto, Roccella Jonica

7 agosto, Catania

9 agosto, Cinquale

11 agosto, Gallipoli

13 agosto, Ostuni

15 agosto, Olbia

22 agosto, Romanzo d’Ezzelino

14 agosto, Campobasso Inoltre, in autunno la rapper sarà protagonista di una tournée nei palazzetti in partenza il 16 novembre dal PalaUnical di Mantova. Previsti appuntamenti a Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Padova e Torino. Questo il calendario completo: 16 novembre – Mantova, PalaUnical

22 novembre – Milano, Unipol Forum

23 novembre – Milano, Unipol Forum

24 novembre – Milano, Unipol Forum

26 novembre – Bologna, Unipol Arena

28 novembre – Firenze, Mandela Forum

30 novembre – Napoli, Palapartenope

2 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

4 dicembre – Padova, Kioene Arena

6 dicembre – Torino, Inalpi Arena Approfondimento ANNA vince il premio Global Woman of The Year - Italy Billboard