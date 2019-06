Ed Sheeran, il nuovo album è "No.6 Collaborations Project": tracklist e canzoni

Camila Cabello, Cardi B, Eminem, 50 cent, Bruno Mars e moltissimi altri artisti del panorama internazionale: al nuovo album di featuring di Ed Sheeran hanno lavorato alcuni dei nomi più importanti della storia della musica. L’artista britannico svela la tracklist, finalmente completa, di tutte le collaborazioni che potremo gustare.

“No. 6 Collaborations Project”: svelata la tracklist del disco di Ed Sheeran

Dopo l’esordio col botto dei due singoli di anticipazione, “I Don’t Care” feat. Justin Bieber e “Cross Me” feat. Chance the Rapper e PnB Rock, entrambi già dischi d’Oro FIMI, Ed Sheeran annuncia l’uscita del suo nuovo album, prevista per il 12 luglio, e svela la tracklist completa di tutti i featuring:

Beautiful People feat. Khalid South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock Take Me Back to London feat. Stormzy Best Part of Me feat. Yebba I Don’t Care - Justin Bieber Antisocial - Travis Scott Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent Feels feat. Young Thug & J Hus Put it All on Me feat. Ella Mai Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave I don’t want your Money feat. H.E.R 1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie Way to Break My Heart feat. Skrillex Blow - Bruno Mars & Chris Stapleton

Parlando del suo nuovo progetto, Ed Sheeran ha dichiarato: «Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con cui ho lavorato. Alcuni li seguo dall’inizio della loro carriera, di altri ascolto i loro album in ripetizione. Sono tutti artisti che sono di grande ispirazione per me e ognuno ha aggiunto qualcosa di speciale ad ogni brano. Non vedo l’ora che lo ascoltiate!» Rivolgendosi poi a Charlamagne Tha God, presentatore radiofonico americano, ha spiegato anche: «Ognuno di questi artisti è entrato nel progetto in maniera molto naturale e spontanea: l’ultima cosa che volevo era quella di suscitare obblighi o sentirmi in dovere. La mia regola è stata: se ascolto la sua musica in macchina, allora ci collaborerò. Ci sono un sacco di grandi artisti con cui avrei potuto lavorare, ma non avrebbe avuto senso». Il disco segue il successo da Grammy dell’album “Divide”, rilasciato nel 2017, da cui erano poi stati estratti singli iconici come “Shape of You”, “Castle on the Hill” e “Happier”.

Ed Sheeran in tour

Il 19 giugno 2019 Ed Sheeran salirà sul palco dello Stadio San Siro a Milano per l’ultimo appuntamento italiano dell’anno. I biglietti dell’evento sono andati sold out in poche ore. Di seguito, le rimanenti date del tour: