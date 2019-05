Ed Sheeran annuncia nuovo album in uscita a luglio

La stella britannica del pop Ed Sheeran sta lavorando a un nuovo album di inediti, per l’esattezza il quarto della sua carriera. Il titolo del progetto è “No. 6 Collaborations Project” e uscirà per la Asylum/Atlantic il 12 luglio 2019. In attesa dell’uscita, i fan possono continuare a gustarsi i singoli freschi di pubblicazione che dominano le classifiche internazionali.

No. 6 Collaborations Project: il nuovo album di Ed Sheeran

Il quarto disco della carriera di Ed Sheeran è “No. 6 Collaborations Project”, album pubblicato dalla Asylum e distribuito dalla Atlantic Records. Prossima uscita: 12 luglio 2019. Attualmente, il disco è stato anticipato da due singoli, “I Don’t Care” feat. Justin Bieber e “Cross Me” feat. Chance the Rapper & PnB Rock. Il primo vero annuncio del disco è arrivato il 23 maggio 2019: l’album sarà un prosieguo dei suoi ultimi 5 extended plays, ultimo dei quali intitolato “No. 5 Collaborations Project” e risalente al 2011. Parlando su Instagram, lo ha presentato così: «Prima di essere scritturato, nel 2011, ho inciso un EP chiamato “No. 5 Collaborations Project”. Da allora ho sempre desiderato farne un altro, e quindi ho iniziato il No. 6 sul mio laptop mentre mi trovavo in tour, l’anno scorso. Sono un grande fan degli artisti con cui ho collaborato e mi sono divertito molto nella realizzazione delle canzoni». “No. 6 Collaborations Project” segue il successo da Grammy di “Divide”, rilasciato nel 2017 e da cui erano state estratte super hit come “Shape of You”, “Castle on the Hill” e “Happier”.

La tracklist

“No. 6 Collaborations Project” è un album compost da 15 tracce, 3 in più della media dei dischi precedenti, che non superavano mai i 12 brani. Come si può intuire dal titolo, ogni traccia sarà un featuring con un artista famoso. Di seguito, l’elenco completo delle canzoni del disco, tenendo presente che, sebbene la tracklist sia stata rilasciata al momento dell’annuncio, gli artisti collaboratori verranno invece annunciati in seguito:

Beautiful People South of the Border Cross Me feat. Chance the Rapper e PnB Rock Take me back to London Best Part of Me I Don’t Care feat. Justin Bieber Antisocial Remember the Name Feels Put it All On Me Nothing on You I Don’t Want Your Money 1000 Nights Way to break my Heart Blow

Ed Sheeran

A soli 28 anni, Ed Sheeran è uno degli artisti più amati del panorama musicale internazionale. Inserito nel 2017 tra le 100 personalità più influenti del pianeta, ha venduto milioni di dischi ed ha scalato le classifiche di paesi lontani, dove la sua musica è sempre stata accolta con grande calore ed emozione. Secondo la rivista americana Forbes, il patrimonio personale di Sheeran è stimato attorno ai 57 milioni di dollari. Nell’agosto del 2018, l’artista è convolato a nozze con la sua compagna storica, Cherry Seaborn, con una cerimonia in gran segreto.