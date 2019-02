Ed Sheeran, concerti del tour 2019: gli opening act

È sempre più vicina la data zero che darà inizio al tour europeo di Ed Sheeran, in partenza il prossimo 24 maggio da Lione, in Francia. La tournée, organizzata per promuovere l’album “÷”, ultimo disco in studio del cantautore di Halifax, vedrà anche diversi opening act, che apriranno i concerti sia in Europa che in Italia. James Bay, Zara Larsson, gli Snow Patrol, Matt Simons e i Darkness, sono i nomi degli artisti che si esibiranno con il cantante inglese.

Gli opening act per gli appuntamenti europei

Ed Sheeran ha rivelato da poco i nomi degli artisti che apriranno i suoi concerti previsti per questo tour 2019. Per tutte le date europee, ad eccezione di quelle britanniche e del Firenze Rocks, le voci che accompagneranno Ed Sheeran saranno quelle di James Bay, cantautore inglese, e di Zara Larsson. Per quanto riguarda gli appuntamenti previsti nel Regno Unito, toccherà ai Darkness scaldare i fan prima dell’ingresso in scena del celebre cantante inglese. Gli opening Act del Firenze Rocks, invece, erano noti già da tempo e sono Zara Larsson, gli Snow Patrol e Matt Simons.

Tutti gli appuntamenti con Ed Sheeran

Ed Sheeran si sta preparando a patire per il sempre più vicino tour, che lo vedrà impegnato tra maggio e agosto 2019 nelle principali città europee e italiane con una serie di concerti che promettono di emozionare e di fare scintille. Il tour, che include ben 35 concerti, attraverserà ad, esempio, Lione, Bordeaux, Madrid, Lisbona, Riga, Mosca, Helsinki, Amburgo, Bucarest, ma anche Roma, Milano e Firenze, per i quali i biglietti sono andati velocemente a ruba. Sul palco Ed Sheeran porterà con molta probabilità i successi che lo hanno reso famoso a livello internazionale, ma anche i brani inclusi nell’album “÷”, ultima fatica discografica del cantante inglese.

Le date del tour 2019