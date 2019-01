Ed Sheeran, annunciati gli ospiti dei concerti italiani

Ed Sheeran ha finalmente annunciato gli artisti che lo accompagneranno nel corso del tour europeo che lo vedrà protagonista su alcuni dei palchi più importanti e imponenti esistenti al mondo. Il cantante farà tappa in Italia per esibirsi in due concerti che si annunciano imperdibili: domenica 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e mercoledì 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Pochissimi minuti fa l’artista inglese ha rivelato i tre artisti che si alterneranno come opening act ai suoi concerti europei, ovvero Zara Larrson, The Darkness e James Bay, ma non saranno presenti tutti e tre nelle date del nostro paese.

Il tour di Ed Sheeran toccherà le principali città europee facendo sosta, oltre che nelle già citate città italiane, anche a Madrid, Helsinki, Lisbona, Mosca, Praga, Barcellona, Lione e molte altre. Per quanto riguarda le date italiane, la scelta dei supporting artist è ricaduta su Zara Larsson e James Bay, due degli artisti più talentuosi e in ascesa del panorama discografico mondiale.

Zara Larsson: la nuova corrente pop svedese

Zara Larsson, classe 1997, rappresenta al momento una degli artisti più interessanti a livello mondiale. L’artista deve il suo straordinario successo a un timbro potente e a una presenza sul palco che non lascia indifferenti; va detto che nelle vene di Zara scorre il buon sangue svedese, infatti il paese scandinavo è la terza nazione al mondo per esportazione di musica pop dopo Stati Uniti e Regno Unito, basti pensare ai tanti artisti che nel corso degli anni hanno riscritto la storia della musica, molti ignorano che la loro provenienza sia proprio il nord Europa, ad esempio: ABBA, Avicii, Ace of Base, The Cardigans, Roxette.

Zara Larsson fa parte della nuova corrente pop che vede come massimi esponenti Tove Lo, Agnes Carlsson e le Icona Pop, ovvero quelle voci femminili che senza vergogna e con grande passione raccontano i sentimenti più profondi delle persone.

Nel corso della sua carriera Zara ha inanellato un successo dietro l’altro sfornando hit che hanno fatto il giro del mondo vendendo milioni di copie: da Lush Life che solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito ha venduto rispettivamente più di 1.200.000 di copie e oltre 1.000.000 di copie a Ain't My Fault che ha superato le 50.000 copie vendute in America, Regno Unito, Svezia, Germania, Australia, Italia e Francia.

James Bay: l’artista magnetico

L’esplosiva Hold Back the River e la potente Let Go sono state il trampolino di lancio di James Bay, classe 1990 e origini inglesi. L’artista ha dato fin da subito dimostrazione di grande carisma che insieme a un timbro unico, a una grande bravura con la chitarra e a un look sempre impeccabile, lo hanno resto tra gli artisti più ammirati e magnetici a livello mondiale.

La carriera di James è poi continuata con Electric Light, album lanciato da Wild Love, in cui l’artista ha dato anche prova di grande talento nella scrittura.