Ed Sheeran, il singolo "Shape of you" si conferma il più ascoltato su Spotify

Dal momento della sua uscita, nel 2017, il singolo “Shape of You” non ha mai smesso di essere amato e apprezzato dai fan di tutto il mondo. Non a caso, è diventato il brano più ascoltato in assoluto su Spotify, guadagnando oltre 2 miliardi di ascolti in quasi due anni.

“Shape of You” da record

Non è la prima volta che il brano “Shape of You” di Ed Sheeran rompe un record. Tuttavia, poche ore fa il pezzo ha fatto la storia della musica in streaming grazie a un nuovo primato: 2 milioni di ascolti su Spotify, un successo mai raggiunto da nessun’altra canzone prima di questo momento.

“Shape of You” è uscita per la prima volta il 6 gennaio 2017 come singolo di testa del disco “Divide”. Il brano, prodotto per la Asylum/Atlantic è stato scritto da Ed Sheeran, Steve Mac e Johnny McDaid. Basta un solo ascolto per cadere nella trappola dancehall tropical house del cantautore britannico, e canticchiarla per settimane: il singolo ha debuttato in testa alle classifiche di ben 34 paesi nel mondo, inclusa la US Billboard Hot 100. Il pezzo è rimasto al primo posto in classifica per 16 settimane consecutive in Canada e 14 non consecutive in Inghilterra.

Già nel settembre 2017, “Shape of You” si era guadagnata il titolo di canzone con un maggior numero di streaming su Spotify, contandone oltre 1 miliardo e 320 milioni e spodestando perfino “Once Dance” di Drake, uno dei campioni assoluti dello streaming mondiale. Quest’anno, anche grazie al proseguimento del “Divide World Tour”, il pezzo si è mantenuto perfettamente attuale, e uno dei capisaldi delle playlist degli appassionati di musica pop. Di recente, Ed Sheeran ha confermato tre nuove date italiane del suo tour per il 2019.

In Italia, il brano è stato certificato disco di Diamante dalla FIMI, totalizzando oltre 500 mila vendite. Nel corso della sua storia, il brano ha vinto un Grammy Award come “Miglior Performace Pop Solista”. Di recente, Billboard ha anche introdotto la canzone al nono posto della classifica delle canzoni che hanno riscosso più successo nella storia della musica, tra la Macarena di Los del Rio e Physical, di Olivia Newton-John.

Un brano per Rihanna

Stando alle affermazioni di Ed Sheeran, il brano “Shape of You” è nato un po’ per caso mentre l’autore si dedicava alla composizione del suo terzo album. Parlando con The Radio 1 Breakfast Show, Sheeran ha ammesso che il pezzo era stato scritto per essere cantato da Rihanna. Alla fine, però, è stata l’etichetta discografica a dissuaderlo dall’idea di passarla a lei, e tenere questo grande tesoro discografico tutto per sé: «Il pezzo è uscito quasi per caso. Mi sono messo a scrivere con Steve Mac e Johnny McDaid e ho pensato che sarebbe stato proprio adatto a Rihanna, ma poi mentre cantavo le parole mi sono convinto che, tutto sommato, era meglio se la tenevo io».