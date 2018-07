Ed Sheeran, l'ascesa del cantautore che ama l'Italia

Quella di Ed Sheeran, il cantautore inglese che ha scritto “Perfect” e “Photograph”, è una bella storia. L’artista – oggi tra i più famosi a livello mondiale – ha iniziato la sua carriera nei bar e nelle strade di Londra prima di approdare a Los Angeles ed essere notato da Jamie Foxx (attore, regista, musicista ed ex fidanzato di Katie Holmes), che l’ha invitato a registrare nella sua casa. Il resto è storia: e oggi Ed Sheeran è uno dei cantanti con più fan in tutto il pianeta. E un patrimonio stimato in 57 milioni di dollari.

La partenza per Los Angels e l’incontro con Foxx

Nato ad Halifax il 17 febbraio 1991, Ed Sheeran viene da una famiglia di musicisti. Sua madre, suo padre e suo fratello hanno il ritmo nel sangue e, sin da quando era bambino, Ed è sempre stato incoraggiato a fare della musica la sua passione e la sua carriera. Da teenager ha iniziato a esibirsi in alcuni locali a Londra – alla presenza di poche persone – e ha cominciato a incidere le sue prime canzoni a soli quindici anni. Deciso a sfondare nel mondo dello show business, Ed Sheeran ha acquistato un biglietto per Los Angeles, con lo scopo di farsi notare. Ed è qui che la sua favola è cominciata: dopo il fortunato incontro con Jamie Foxx, le visualizzazioni dei suoi video su YouTube sono aumentate di molto. E così il numero dei suoi fan.

L’arrivo del successo

Nel 2011 Ed Sheeran ha raggiunto la fama internazionale firmando un contratto con la Asylum Records. “+”, il suo terzo lavoro, è stato certificato sette volte disco di platino nel Regno Unito. Ma è stato “X”, il quarto album, che ha avuto un successo senza precedenti: dieci milioni di copie vendute a livello globale lo hanno reso il disco più venduto del 2014. Nel corso della sua breve carriera ha vinto quattro Grammy Awards, portato avanti numerose collaborazioni prestigiose – tra cui quella con Andrea Bocelli e Beyoncé in “Perfect” – e comparso in serie televisive del calibro di Game of Thrones.

La vita privata

Nonostante il suo grande successo, la vita privata di Ed Sheeran non è stata priva di difficoltà. Il cantante, a causa del forte stress cui era sottoposto, è caduto in un baratro fatto di alcol e droga da cui si è ripreso con difficoltà. Un problema che hanno avuto molte star che hanno raggiunto il successo da giovanissime e che non sono riuscite a gestire la popolarità improvvisa. Dopo un periodo di assenza dalla scena pubblica, Ed Sheeran è tornato in splendida forma. Non ha mai nascosto di aver avuto problemi legati all’abuso di droga e alcol.

Ed Sheeran è un grande amico di Taylor Swift e per lungo tempo c’è chi ha creduto che tra loro due ci fosse una relazione. Il cantante è in realtà felicemente fidanzato con una sua compagna di classe delle scuole superiori, Cherry Seaborn. I due hanno annunciato l’intenzione di sposarsi, anche se non si ha ancora una data ufficiale.