Ed Sheeran scambiato per il principe Harry su un piatto commemorativo

In vista del Royal Wedding del prossimo 19 maggio, i negozi del Regno Unito si sono riempiti di oggetti e cimeli raffiguranti il principe Harry e Meghan Markle. In qualche caso, però, i creatori di souvenir hanno fatto confusione tra i due ‘rossi’ più famosi della Gran Bretagna: è infatti in vendita online un piatto commemorativo in cui accanto al volto della futura sposa non c’è quello del giovane Windsor, bensì quello del cantante Ed Sheeran.

Il piatto "incriminato"

Il piatto è in vendita sul sito online Etsy ed è stato scovato dall’ex chef reale Darren McGrady: "Adoro tutti i memorabilia del principe Harry e Meghan Markle. Solo penso che alcune compagnie che li producono dovrebbero fare qualche ricerca prima" ha scritto il cuoco su twitter allegando una foto dell’oggetto. Si tratta di un piatto caratterizzato da bordo blu e decorazioni color oro. Al centro sono raffigurati due piccoli ovali con i volti di Ed Sheeran e Meghan Markle, circondati dalla scritta "per commemorare il matrimonio del principe Harry di Galles e Meghan Markle, 19 maggio 2018".

Un cimelio "alternativo"

Il rivenditore insiste che la presenza di Sheeran sia intenzionale e che il prodotto rappresenti un "oggetto commemorativo alternativo". Il suo creatore sarebbe stato ispirato da una tazza creata per celebrare il matrimonio di William e Kate Middleton sulla quale all’epoca fu raffigurato il volto di Harry, e non dello sposo.