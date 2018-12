Ed Sheeran, le date dei concerti in Italia nel 2019

Ed Sheeran non si fa desiderare: per celebrare l’uscita del nuovo album, “Divide”, la star di “Shape of You” annuncia tre nuovi concerti in Italia e un tour da capogiro in tutte le città del mondo. Ecco tutte le info su come accaparrarsi i biglietti migliori per uno dei grandi eventi musicali del 2019.

Ed Sheeran: 3 concerti in Italia, tutte le info

L’aspettavamo dal lontano 2017. Ed Sheeran tornerà in Italia nel 2019 con 3 fantastiche date negli stadi, ma attenzione: poche ore dopo l’apertura delle prevendite, i sistemi online sono stati letteralmente presi d’assalto, mandando in tilt il programma. Risultato: Roma e Milano sono già sold out dal 2 ottobre, mentre Firenze si è assicurata un tutto esaurito a partire da pochi giorni dopo.

Ecco le 3 date italiane del “Divide Tour 2019” di Ed Sheeran:

14 giugno, Visarno Arena (Firenze Rocks), SOLD OUT

16 giugno, Stadio Olimpico di Roma, SOLD OUT

19 giugno, Stadio San Siro di Milano, SOLD OUT

La fase 2019 del “Divide Tour” avrà inizio il 13 febbraio 2019 a Sao Paulo, in Brasile, e terminerà il 26 agosto a Ipswitch, nel Regno Unito, dopo 46 date in giro per il mondo intero. Lo straordinario successo della tournée, iniziata la prima volta il 16 marzo del 2017, ha portato il cantante a un 2018 on the road, nelle città mondiali dove i suoi fan lo aspettavano con febbrile entusiasmo e gli assicuravano il sold out ad ogni serata. Stando ai dati di Billboard, il tour di Ed Sheeran ha venduto, fino adesso, oltre 6 milioni e 200 mila biglietti, per un totale di oltre 558 milioni di dollari in oltre 200 date (fino all’ottobre del 2018). Il tour di Ed Sheeran è stato anche l’ottavo per volume di vendite nel 2017, conquistando poi il primo posto l’anno successivo. Attualmente, il “Divide Tour” detiene il record di tournée con il maggior numero di incassi di sempre.

Ecco una possibile scaletta provvisoria dell’evento, basata sulle tappe precedenti del “Divide Tour”. La tracklist potrebbe dunque essere ancora soggetta a variazioni:

Castle on the Gill Eraser The A Team Don’t / New Man Dive Bloodstream Tenerife Sea Happier Galway Girl Gow Would You Feel (Paean) Photograph Perfect Nancy Mulligan Thinking out Loud Sing Shape of You You Need Me, I Don’t Need You

Divide, l’ultimo disco di Ed Sheeran

“Divide” è il terzo album studio del celebre cantautore inglese Ed Sheeran. Rilasciato la prima volta il 3 marzo 2017 con la Asylum Records, il disco contava singoli da far girare la testa come “Castle on the Hill” e “Shape of You”. Dopo un debutto stellare in tutto il mondo, per Sheeran hanno cominciato a piovere i dischi di Platino: solo in Italia ne ha raccolti 5, 10 nel Regno Unito e 11 in Nuova Zelanda.