"Happier", la nuova canzone di Ed Sheeran

Dopo il successo di “Perfect”, Ed Sheeran scende in campo con un altro singolo. Il nuovo brano del cantautore britannico si intitola “Happier”, ed è accompagnato da un ironico videoclip.

Il nuovo singolo

“Happier” sono i versi cantanti da un uomo ad una sua vecchia fiamma, tornata a sorridere accanto ad un’altra persona. “Non c’è nessuno che ti possa ferire più di quanto abbia fatto io/ ma nessuno ha più bisogno di te di me/ io so che ci sono altri che ti meritano/ ma tesoro mio, io sono ancora innamorato di te” recita il ritornello del brano. Ad accompagnarlo, un videoclip che vede Ed Sheeran in versione pupazzo: capelli rossi e camicia colorata, lo strano personaggio si aggira per strade e locali di una città, rivivendo i momenti più belli vissuti insieme al suo amore.

L'album "Divide"



“Happier” è il quinto singolo estratto dall’album “Divide”, dal quale erano stati già pubblicati “Shape of you”, “Castle on the hill”, “Galway Girl” e “Perfect”. Il disco, quinto nella carriera di Sheeran, ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo, permettendo al cantante di essere eletto dalla International Federation of the Phonographic Industry - l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo - l’artista di maggior successo nel 2017. Anche in Italia "Divide" è stato certificato da Fimi/Gfk il disco più venduto lo scorso anno, ed è stato infine premiato con il Grammy al “Best Pop Vocal Album”.