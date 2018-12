“Divide” di Ed Sheeran album più venduto del 2017 in Italia

È "Divide" di Ed Sheeran l'album più venduto nel 2017 in Italia. Lo stabilisce la classifica ufficiale Fimi/Gfk, diffusa l'8 gennaio, in cui viene precisato che da ben 17 anni che un artista internazionale non arrivava in vetta alla classifica italiana di vendita annuale. L'ultima volta, ha ricordato la Federazione industria musicale italiana, risale al 2000 con l'album "1" dei Beatles.

Il successo di Ed Sheeran

Il traguardo raggiunto da Ed Sheeran nelle classifiche italiane si somma ai tanti record internazionali battuti nel 2017 dal giovanissimo cantautore di Halifax. Solo poche settimane fa, per la sua "Perfect" era arrivata la certificazione di canzone natalizia dell'anno. Al numero uno della classifica dei singoli per la terza settimana consecutiva, "Perfect" è anche diventata la prima canzone ad occupare contemporaneamente il primo, il secondo e il terzo posto della classifica iTunes nelle sue tre versioni: la standard, quella con Beyoncè e quella con Andrea Bocelli. Secondo EarOne, "Perfect" è stata inoltre la canzone più suonata dalle radio italiane.

Il 2017 di Ed Sheeran

Anno di svolta per Sheeran, il 2017 è iniziato con la pubblicazione di due singoli "Shape of you" e "Castle on the hill", che hanno rappresentato per l'artista l'inizio di una scalata alle classifiche di tutto il mondo, nonché l'inizio di numerosi record di vendita e di permanenza nelle chart. Dopo aver infranto tutti i record di vendite con 10 milioni e mezzo di copie vendute, "Divide" ha portato Ed Sheeran a diventare l'artista più ascoltato del 2017 a livello globale. In Italia è ancora nella top 10 degli album più venditi da 43 settimane. Solamente online, l'album ha superato le 3 miliardi di riproduzioni, mentre il singolo "Shape of you" ha inanellato il record di brano più ascoltato di tutti i tempi con oltre 1,4 miliardi di riproduzioni in streaming. In tutto, la musica di Ed è stata ascoltata oltre 6.3 miliardi di volte. In Italia l'album "Divide" è certificato 3 volte disco di platino, mentre "Shape of you" è certificato disco di diamante (10 volte Platino). Ma sono molte di più le certificazioni raggiunte dai brani contenuti in "Divide": "Perfect" (4 volte platino), "Galway Girl" (3 volte platino), "Castle on the hill" (2 volte platino), "What do I know", "How would you feel", "Dive", "Happier" e "Supermarker Flowers" (tutti oro).

Gli altri album in classifica

Nella classifica ufficiale album (fisico, digitale, streaming free e premium) stilata da Fimi-Gfk seguono rispettivamente al secondo e al terzo posto "Comunisti col Rolex" di J-Ax & Fedez e "Perdo le parole" di Riki. Tra i primi 20 titoli in classifica si segnala un'elevata presenza di artisti italiani, 17 in totale, in continuità con la tendenza degli ultimi anni. Prima ed unica donna nella top 20 è Cristina D'Avena con "Duets - Tutti cantano Cristina”. Nei singoli (digitale, streaming free e premium) domina "Despacito" di Luis Fonsi con Daddy Yankee. Al top tra i vinili troviamo la ristampa di "The dark side of the moon" dei Pink Floyd, mentre la compilation più venduta è "Sanremo 2017".