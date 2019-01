Ed Sheeran in concerto, le date del tour 2019

Ed Sheeran torna in Italia nel 2019. Sono tre i concerti in programma nel nostro Paese: Roma, Milano e Firenze. Biglietti disponibili solo per la tappa in Toscana

Il 2019 sarà l’anno del ritorno in Italia di Ed Sheeran. Il cantautore britannico si esibirà a Roma, Milano e Firenze in tre date del tour che sta registrando sold out in tutto il mondo. Dopo aver conquistato il primato per il tour più redditizio del 2018, Ed Sheeran ha conquistato anche il premio di singolo più redditizio del 2018 con “Perfect”. Uscito nel 2017, il brano è quello di maggiore successo negli ultimi dodici mesi grazie anche alle versioni con Beyoncé e Andrea Bocelli. “Perfect” ha superato “Girls Like You” di Maroon 5 e Cardi B e “God’s Plan” di Drake. Un successo mondiale e travolgente per Ed Sheeran che da maggio si esibirà in Europa in 28 date attese da tempo.

Ed Sheeran in tour, le date in Italia

In Italia saranno tre i concerti. I biglietti di Milano e Roma, due delle tre date italiane di Ed Sheeran, sono stati messi in vendita il 27 settembre e i biglietti sono andati esauriti nel giro di pochissime ore. L’unica data italiana rimasta disponibile è quella di Firenze: i biglietti sono in vendita da martedì 2 ottobre, a partire dalle ore 12.00, e in presale esclusiva tramite l’APP ufficiale del Firenze Rocks dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre fino alle ore 11.00 di martedì 2 ottobre. Queste le tre date in Italia del tour di Ed Sheeran:

14 Giugno: Firenze, Italia - Firenze Rocks (festival)

16 Giugno: Roma, Italia - Stadio Olimpico

19 Giugno: Milano, Italia- Stadio San Siro

La possibile scaletta e le date del tour europeo

Il cantautore britannico tornerà in tour a febbraio con le prime date in Sud America e, in base ai precedenti concerti, la scaletta prevista nelle date di Milano, Roma e Firenze potrebbe essere questa:

Castle on the Hill Eraser The A Team Don’t / New Man Dive Bloodstream Tenerife Sea Happier Galway Girl How Would You Feel (Paean) Photograph Perfect Nancy Mulligan Thinking Out Loud Sing Shape of You You Need Me, I Don’t Need You

Per chi volesse invece seguire Ed Sheeran in Europa, queste sono tutte le date in programma nel Vecchio Continente: