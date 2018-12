Le canzoni più famose di Ed Sheeran

La carriera del cantautore britannico Ed Sheeran è sempre stata costellata di poesia e talento. Il vero successo, però, con hit destinate a fargli fare il tutto esaurito in 4 continenti con il “Divide Tour”, l’ha ottenuto nel 2017 grazie a "Shape of You” e “Castle on the Hill”.

Ogni album di Ed Sheeran mette in risalto un aspetto delle sue grandissime capacità da artista. Ecco 10 delle canzoni che hanno costruito la sua popolarità, elencate e non classificate.

Shape of You Happier Dive Castle on the Hill Eraser Thinking Out Loud Sing One Give Me Love The A Team

Shape of You (2017)

“Shape of You” è il secondo singolo dell’album “Divide” di Ed Sheeran, pubblicato il 6 gennaio 2017 per la Asylum/Atlantic. Questa pietra miliare della dancehall, infusa con elementi tropical house, è stata scritta dallo stesso Sheeran, in collaborazione di Steve Mac e Johnny McDaid. Pochi sanno che questa canzone, ormai forse la più famosa dell’autore, era inizialmente destinata a Rihanna. Sono stati i collaboratori di Ed Sheeran a convincerlo che aveva per le mani un successo cruciale, e che avrebbe fatto meglio a tenerlo per sé. La canzone ha vinto un Grammy per la Miglior Performace Solista. Billboard l’ha anche classificata come la nona canzone di successo più importante di tutti i tempi.

Happier (2018)

“Happier” è un singolo estratto dal disco “Divide”, pubblicato il 27 aprile 2018. La canzone è stata scritta da Ryan Tedder e Benny Blanco. “Happier” esplora i trascorsi di una relazione già vissuta e conclusa, per la quale inizialmente si riservano sentimenti di odio e astio. Solo con il tempo, però, si realizza che certi rapporti sono destinati a finire e, probabilmente, il partner è più felice (“Happier”, appunto) così.

Dive (2017)

"Dive" fa parte del disco “Divide” ed è stato pubblicato il 3 marzo 2017 per la Asylum/Atlantic. Scritto da Ed Sheeran, Benny Blanco e Julia Michaels, questo brano è forse uno dei pezzi più appassionati e romantici dell’intera produzione del cantautore, e un caposaldo della sua scaletta live.

Castle on the Hill (2017)

Rilasciata simultaneamente a “Shape of You”, questa canzone non si è lasciata oscurare nemmeno per un momento dal successo straordinario della compagna. “Castle on the Hill” è stata scritta e prodotta da Ed Sheeran e Benny Blanco e narra la sua storia nella città di origine, Framlingham, tra i ricordi delle sigarette arrotolate a mano e le piccole avventure dell’adolescenza un po’ ribelle.

Eraser (2017)

“Eraser” è un pezzo di hip-hop acustico scritto da Ed Sheeran e Johnny McDaid per il disco “Divide”, uscito nel 2017. I primi accordi sono arrivati mentre i due si trovavano nella casetta sull’albero che lo stesso McDaid ha costruito in giardino. L’obiettivo di Sheeran con questa canzone era quello di comporre una canzone da poter cantare dal vivo, che però non avesse lo spirito trascinante di “Castle on the Hill”, cercando un arrangiamento che lui stesso ha definito «meno euforico».

Thinking out Loud (2014)

“Thinking out Loud” è il secondo singolo estratto dal secondo album di Ed Sheeran, “x”, pubblicato nel 2014. È stato scritto da Ed Sheeran in collaborazione con Amy Wadge e prodotto da Jake Gosling. In questa canzone, il cantautore mette in mostra la sua delicatezza nella stesura di canzoni d’amore e le sue straordinarie capacità canore.

Sing (2014)

Un altro singolo estratto da “x”, il secondo album di Ed Sheeran. “Sing” è stata scritta dal cantautore insieme a Pharrell Williams, che si è anche cimentato nei background vocals del pezzo. Il brano presenta connotazioni R&B e hip-hop, e il video è stato pubblicato in esclusiva, il 22 maggio 2014, unicamente sul profilo Facebook di Sheeran. Solo in seguito è stato condiviso anche sul canale Vevo.

One (2014)

Tratta dal secondo album studio, “x”, “One” è il primo pezzo che Ed Sheeran abbia scritto dopo aver rilasciato il suo album di debutto, “+”. Il pezzo, ispirato al folk pop, funge da chiusura melodica alla relazione del cantautore con la sua precedente fidanzata, alla quale erano dedicate tutte le canzoni romantiche della prima release.

Give Me Love (2012)

Sesto e ultimo singolo dell’album “+”, “Give Me Love” è un pezzo scritto da Sheeran con Chris Leonard e Jake Gosling. La canzone ha riscosso così tanto successo da ricevere una cover da Demi Lovato, divenuta anche parte del suo quarto disco, “Demi”.

The A Team (2011)

Ultima ma non per importanza, non poteva mancare “The A Team”, il singolo di debutto del cantautore britannico e uno dei successi che, i fan di vecchia data, ricordano sempre con un sorriso. Questa ballata folk è stata scritta da Ed Sheeran e prodotta da Jake Gosling e fa riferimento alla vita drammatica di alcune prostitute tossicodipendenti che, lui stesso, ha incontrato durante una visita in un rifugio per senzatetto, e di cui ha avuto modo di ascoltare le storie.