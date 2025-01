Addio all'attore Keller Fornes, aveva 32 anni

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la prematura scomparsa di Keller Scott Fornes. L’attore e sceneggiatore americano, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in serie di successo come Origin e County Rescue, si è spento all’età di soli 32 anni. La morte risalirebbe al 19 dicembre. La notizia è stata diffusa da People.com e dalla rete televisiva Great American Family, che ha espresso il proprio cordoglio con queste parole: poi condivisa dalla rete televisiva americana Great Amenican Family che ha omaggiato l'attore nel cast della serie (disponibile per la visione su Prime Video) County Rescue. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Keller Fornes. Era una persona speciale e un talento come attore, scrittore e regista, oltre che cantante e musicista. La sua energia e il suo entusiasmo hanno sollevato tutti coloro con cui ha lavorato qui alla Great American Media e il cast e la troupe di County Rescue. Le nostre preghiere vanno alla sua famiglia".