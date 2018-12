La classifica dei tour più ricchi: Ed Sheeran batte Swift e Beyoncé

Come ogni anno, Pollstar ha raccolto una classifica dei tour mondiali con il maggiore incasso, e i risultati sono tutt’altro che scontati. Ed Sheeran supera le vendite di Taylor Swift e del suo leggendario “Reputation Tour” e, contro ogni aspettativa, si colloca addirittura sopra all’”On the Run II Tour” di Beyoncé e Jay-Z. Vediamo insieme la Top 10, elencata per vincitore, nome del tour, milioni di dollari incassati e biglietti venduti:

Ed Sheeran, “Divide Tour” 432.4 milioni (4.860.482 biglietti) Taylor Swift, “Reputation Tour”, 345.1 milioni (2.888.892 biglietti) Jay-Z + Beyoncé “OTR II Tour”, 254.1 milioni (2.169.050 biglietti) Pink, “Beautiful Trauma Tour”, 169.2 milioni (1.285.411 biglietti) Bruno Mars, “24K Magic Tour”, 167.6 milioni, (1.290.438 biglietti) Eagles, 166 milioni (964.245 biglietti) Justin Timberlake, “Man of the Woods Tour”, 151 milioni (1.193.365 biglietti) Roger Waters, 131 milioni (1.448.771 biglietti) U2, “Experience + Innocence Tour”, 126.2 milioni (927.034 biglietti) The Rolling Stones, “No Filter Tour”, 116.6 milioni (750.914 biglietti)

Ed Sheeran batte Taylor Swift

Stando a quanto annunciato dagli analisti di settore, il trofeo per il tour più ricco del 2018 va a Ed Sheeran e al suo appassionante “Divide Tour” che farà presto un nuovo giro del mondo. Taylor Swift segue a stretto giro con i suoi 345 milioni di dollari e, insieme, i due artisti si portano a casa il 14% degli incassi ottenuti dai tour nella Top 100 del 2018.

Il cantautore britannico dai capelli rossi ha raggiunto i suoi 432.4 milioni di dollari grazie al “Divide Tour”, una tournée che lo ha portato a cantare negli stadi di quattro continenti, esibendosi davanti a quasi 5 milioni di fan. Ed Sheeran non vince solo nel 2018, ma si porta a casa uno dei tour più remunerativi della storia della musica in un anno, superando il record dei 300 milioni di dollari degli U2, ottenuto la prima volta nel 2009. Non ci sono infatti molti altri artisti che sono andati così vicini al traguardo dei 300 milioni e, ancora meno, al record assoluto di Sheeran. Solo Madonna ci era quasi riuscita, nel 2012, con un tour da 296.1 milioni di dollari.

Il “Divide Tour” di Ed Sheeran è iniziato nel 2017 e, complessivamente, ha incassato oltre 554.6 milioni di dollari, un record superato solo dagli U2, con il “360 Tour”, e dai The Rolling Stones con “A Bigger Bang”, un percorso musicale da 558 milioni di dollari.

Il 2018? Lo ha vinto il pop

Come sempre, la classica riporta alcuni dei nomi più importanti dell’industry, dai soliti sospetti fino alle personalità più recenti e rilevanti. Quest’anno il botto l’ha fatto la musica pop, con una presenza quasi maggioritaria all’interno della Top 10 tra Ed Sheeran, Taylor Swift, Beyoncé, Bruno Mars, Pink e Justin Timberlake. Quattro sono i nomi che hanno portato in classifica il buon nome della musica rock: Eagles, Roger Waters, U2 e The Rolling Stones, iconici e leggendari, guerrieri on the road che, nonostante il tempo che passa, sembrano non tramontare mai.