Pippo Baudo ricoverato in ospedale prima di Natale per una caduta

Il conduttore 88enne si è fatto male cadendo nella sua camera al terzo piano della palazzina di sua proprietà in Piazza di Spagna. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Policlinico Gemelli per essere dimesso pochi giorni dopo

Infortunio e ricovero sotto Natale per Pippo Baudo. Il noto conduttore televisivo, veterano del Festival di Sanremo, è caduto nella sua camera da letto, al terzo piano della palazzina di sua proprietà in Piazza di Spagna, a Roma. Baudo, 88 anni, ha riportato un trauma alla spalla, secondo quanto ha fatto sapere l’Agenzia Nova. Il presentatore è stato soccorso dagli operatori del 118, che lo hanno adagiato su una barella e trasportato al Policlinico Gemelli. Qui è stato sottoposto a una radiografia ed è rimasto ricoverato per alcuni giorni.