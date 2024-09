Pippo Baudo riappare in pubblico in sedia a rotelle. Il post

Il celebre conduttore torna ad apparire in pubblico in occasione del novantesimo compleanno dell'amico Pierfrancesco Pingitore. Alla festa, a cui hanno partecipato anche Valeria Marini, Pamela Prati, Milena Miconi, Manuela Villa e Gabriella Labate, Baudo si è mostrato in sedia rotelle sorridente come nelle foto postate sui social nei profili ufficiali degli invitati