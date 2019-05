Ed Sheeran annuncia duetto con Bruno Mars nel nuovo album

Durante un’intervista con una radio americana, Ed Sheeran ha rivelato quello che sarà uno degli altri nomi esplosivi che lavoreranno al nuovo album “No. 6 Collaborations Project”: sarà tempo di funk con Bruno Mars?

Ed Sheeran e Bruno Mars insieme per una canzone

Nel corso di una recente intervista con il presentatore radio americano Charlamagne Tha God, Ed Sheeran ha rivelato che una delle collaborazioni del suo nuovo disco potrebbe essere proprio con lo straordinario Bruno Mars. Ebbene sì, dopo Chance the Rapper e Bruno Mars, potrebbe essere lui il prossimo nome che si combinerà nella fitta tracklist di featuring di “No. 6 Collaborations Project”, in arrivo il 12 luglio 2019. «Questo disco ho intenzione di buttarlo fuori e poi prendere le distanze. Non so quale sarà la prossima fase della mia carriera, semplicemente questo è un progetto che volevo realizzare. Una specie di compilation insieme agli artisti di cui sono fan», spiega Sheeran. “No. 6 Collaborations Project”: prevede 15 tracce, ognuna di esse in collaborazione con un nome speciale della musica internazionale. «Ognuno di questi artisti è entrato nel progetto in maniera molto naturale e spontanea: l’ultima cosa che volevo era quella di suscitare obblighi o sentirmi in dovere. La mia regola è stata: se ascolto la sua musica in macchina, allora ci collaborerò. Ci sono un sacco di grandi artisti con cui avrei potuto lavorare, ma non avrebbe avuto senso». Dopo qualche indiscrezione sull’album, Ed Sheeran passa infine al piatto forte: «Questo progetto è nato da un’idea che avevo. Ricordi “Lady Marmalade” (Christina Aguilera)? Avevo un’idea simile. Ho pensato che potevo arruolare Bruno, Bieber e il sottoscritto. Quanto sarebbe stato divertente? La prima persona che ho contattato è stata Bruno, che mi ha detto “Facciamo una canzone. Solo noi”».

“No. 6 Collaborations Project”

“No. 6 Collaborations Project” segue il successo da Grammy di “Divide”, rilasciato nel 2017, da cui erano state estratte super hit come “Shape of You”, “Castle on the Hill” e “Happier”. Il disco, in uscita il 12 luglio, sarà composto da 15 tracce, ognuna di esse in collaborazione con un artista diverso. Di seguito, l’elenco completo delle canzoni del disco, tenendo presente che, sebbene la tracklist sia stata rilasciata al momento dell’annuncio, gli artisti collaboratori verranno invece annunciati in seguito:

Beautiful People South of the Border Cross Me feat. Chance the Rapper e PnB Rock Take me back to London Best Part of Me I Don’t Care feat. Justin Bieber Antisocial Remember the Name Feels Put it All On Me Nothing on You I Don’t Want Your Money 1000 Nights Way to break my Heart Blow

Hanno già anticipato la release i singoli “I Don’t Care” feat. Justin Bieber e “Cross Me” feat. Chance the Rapper & PnB Rock.