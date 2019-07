Esce oggi, 12 luglio, l’ultimo album della star britannica Ed Sheeran. Una compilation che si chiama "No.6 Collaboration Project", composta da 15 nuovi pezzi in collaborazione - come evidenzia il titolo - con 22 artisti. Dance, rap, R&B, hip hop, pop e rock: sono diversi i generi che si mescolano all’interno di quello che viene annunciato come un grande successo, l’ennesimo da parte del cantautore 28enne (L'ARTISTA "NORMALE" CHE HA SCALATO LE CLASSIFICHE).

Le star presenti nel nuovo album

Dall'ex teen-idol Justin Bieber a Eminem fino al top dj Skrillex. E ancora Bruno Mars, 50 Cent, Khalid, Travis Scott, Stormzy, Cardi B, Camila Cabello. Tanti e del tutto eterogenei gli artisti presenti nel nuovo "No.6 Collaboration Project" e con cui Ed Sheeran ha voluto collaborare. "Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con cui ho lavorato in questo album. Alcuni li seguo dall'inizio della loro carriera, di altri ascolto i loro album a ripetizione. Sono tutti artisti che sono di grande ispirazione per me e ognuno ha aggiunto qualcosa di speciale ad ogni brano. Non vedo l'ora che lo ascoltiate", ha detto la star parlando del suo lavoro.

Il singolo estratto "I Don't Care" già in testa alle classifiche

Dal nuovo album di Ed Sheeran è inoltre già stato estratto un singolo. Si tratta del brano "I Don't Care" con Justin Bieber ed è già un successo mondiale: primo in classifica nel Regno Unito da otto settimane e Disco di platino in Italia. Oltre a questo pezzo, da sottolineare anche "Remember the Name" con Eminem e 50 Cent e "Blow" con Bruno Mars e Chris Stapleton. "Non è un mixtape un mixtape è una cosa diversa - ha precisato Ed Sheeran in un'intervista video-registrata -. È più una compilation. Canzoni che mi faceva piacere fare. E siccome sono ancora in tour, lo faccio uscire e vado avanti con il lavoro per il mio prossimo album". In occasione dell'uscita di questo ultimo lavoro, l'artista ha poi parlato della sua concezione della musica in generale: "Non vedo generi diversi, vedo solo cuore. È solo qualcosa che mi fa sentire qualcosa. Può anche essere solo divertimento, musica divertente che mi fa sentire felice o musica triste che mi fa piangere o sentire malinconico. Ci sono moltissimi artisti importanti con cui avrei potuto lavorare - conclude il 28enne britannico - ma che non avrebbero avuto senso per me".