"Machete Mixtape 4", esce il disco della crew di Salmo: info e tracklist

Dal 5 luglio è disponibile nei negozi, in digitale e sulle piattaforme streaming il quarto volume di “Machete Mixtape”. Si tratta del nuovo progetto discografico della crew di Salmo. Il rapper sardo divide la scena con tanti artisti e amici così come ormai da anni. Un’iniziativa che questa volta però ha attirato ulteriormente l’attenzione di pubblico e critica per lo straordinario successo di “Playlist”, ultimo album di Salmo attualmente ancora tra i più venduti in Italia nonostante sia uscito il 9 novembre 2018. “Machete Mixtape 4” è composto da 18 brani e arriva a cinque anni di distanza dal numero 3. Tra gli ospiti presenti anche Ghali, Gemitaiz e Fabri Fibra. Questa la tracklist completa:

Lazza, Salmo – Bud Spencer Salmo, Hell Raton – Gang Dani Faiv, The Supreme, Fabri Fibra – Yoshi Lazza, Salmo – Ho paura di uscire Salmo, Nitro, Marracash – Marylean Jack The Smoker, Salmo, Beba – Io può Fabri Fibra, Massimo Pericolo – Star Wars Tedua, The Supreme, Nitro – No Way Salmo, Lazza – Sugar The Supreme – Doppio gang Dani Faiv, Salmo, Nitro – FQCMP Dani Faiv, Shiva – Walter walzer Nitro – Ken Shiro Jack The Smoker, Nitro – Skit Freestyle Dani Faiv, Salmo, Jack The Smoker – Orange Gulf Ghali, Sick Luke – Goku Dani Faiv, Nitro, Jack The Smoker – Machete Bo$$ Gemitaiz, Tzi, Salmo – Mammastomale

Le parole di Salmo sull'album

Salmo ha annunciato sui social l’uscita di “Machele Mixtape Vol. IV” e ha raccontato così il progetto: «Sono passati 10 anni da quando è nata la Machete. Nel 2010 facevamo le rime sulla musica elettronica in maniera molto istintiva, non eravamo supportati da tutti i vecchi rapper della scena ma almeno eravamo originali e potevamo distinguerci dal resto!». Il rapper racconta anche dei suoi primi approcci con Milano e delle critiche ricevute al suo arrivo: «Quando siamo arrivati a Milano bastava guardarci in faccia per capire che avevamo fame! Le cricche nei bar ci chiamavano terroni, sardignoli, pecore, zulù. Un giorno mi hanno chiesto se arrivava internet in Sardegna, a noi non fregava niente di quello che dicevano in giro, volevamo fare la storia e così è stato». Il messaggio si conclude spiegando ai fan cosa rappresentano i machete mixtape e cosa è servito per costruire il quarto capitolo: «I machete mixtape sono diventati con il tempo una consacrazione per gli artisti emergenti. Abbiamo visto passare mode, rapper meteore, arrivisti, figli di papà e approfittatori. Negli ultimi anni ci siamo allontanati dalla famiglia ma queste cose possono capitare. È bastato riunirci e fare musica insieme per risentire quella magia che ci ha spinti fino a qui! Sono passati 10 anni e la Machete è ancora in piedi. Più forte di prima!»

Il tour del rapper

Intanto Salmo è impegnato anche con il suo “Playlist Summer Tour 2019” e nonostante un infortunio al ginocchio avuto nella tappa di Bologna, continuerà la serie di concerti che lo vedrà impegnato fino a settembre. Queste tutte le date in calendario: