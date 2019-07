Salmo in concerto a Legnano: info e scaletta

Quarto appuntamento del “Playlist Summer Tour” per Salmo, che dopo Bologna arriva a Legnano per esibirsi all’Isola del Castello nell’ambito del Rugby Sound Festival. Il concerto del rapper sardo è in programma per venerdì 5 luglio, biglietti ancora disponibili al prezzo unico di 37,72 euro. Nessuna conseguenza particolare, a quanto sembra, dopo l’infortunio patito sul palco di Bologna: Salmo ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a finire il live da seduto, ma ha poi rassicurato tutti dal suo profilo Instagram con una simpatica foto con tutore e sedia a rotelle. L’incidente ha ricordato quello di Dave Grohl dei Foo Fighters che, nel 2015, si procurò una brutta frattura cadendo sul palco durante un’esibizione continuando, tuttavia, lo show. L’artista, durante il live di Bologna, ha fatto esattamente la stessa cosa. Durante l’esecuzione di “Russell Crowe”, uno dei suoi brani più famosi, si è procurato una distorsione al ginocchio. Dopo aver lasciato il palco, è tornato in scena con un tutore che gli ha permesso di portare a termine lo show. Il concerto di Legnano, comunque, non è in discussione: Salmo salirà sul palco come da programma alle 22.25, preceduto dai Linea 77 (ore 21.25) e da Dani Faiv (ore 20.30). Apertura porte alle ore 18.

Il “Playlist Summer Tour”

Dopo il debutto estivo dell’8 giugno presso il Core Festival di Treviso, Salmo si prepara a incendiare la stagione calda con una serie di date in giro per l’Italia. Di seguito, l’elenco completo degli eventi annunciati fino a questo momento:

Venerdì 5 luglio – Legnano (MI) – Rugby Sound – Isola del Castello

Sabato 6 luglio – Barolo (CN) – Collisioni Festival – Piazza Colbert

Martedì 9 luglio – Brescia– Brescia Summer Music – Piazza della Loggia

Venerdì 12 luglio – Roma – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Domenica 14 luglio – Molfetta (BA) – Banchina S.Domenico

Venerdì 19 luglio – Lucca – Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

Sabato 20 luglio – Genova - Goa Boa Festival – Arena del Mare

Venerdì 26 luglio – Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

Domenica 28 luglio – Cattolica (RN) – Arena della Regina

Sabato 3 agosto – Soverato (CZ) – Summer Arena

Martedì 6 agosto – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico

Venerdì 9 agosto – Santa Cesarea Terme (LE) – Arena Pyrex

Lunedì 12 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

Sabato 17 agosto – Arbatax (NU) – Red Valley Festival

Venerdì 30 agosto – Prato – Settembre Prato è spettacolo – Piazza Duomo

Venerdì 6 settembre – Catania – Estate Catanese - Villa Bellini

Domenica 08 settembre – Palermo – Velodromo

La probabile scaletta

Non dovrebbe cambiare molto rispetto alle prime uscite del tour estivo la scaletta del concerto di Legnano di Salmo. I grandi successi del rapper sardo non mancheranno di certo, chissà che non ci sarà spazio per suonare insieme ai Linea 77, che apriranno il suo live, il singolo “AK77”. Di seguito, per avere un’idea, la setlist eseguita nel live di venerdì 28 giugno a Bologna Sonic Park: