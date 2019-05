Linea 77, il video di “AK77” con Salmo e Slait è un tributo a Full Metal Jacket

È un chiaro omaggio a “Full Metal Jacket” il video di “AK77”, il nuovo singolo dei Linea 77, che vede anche la partecipazione del rapper Salmo e di dj Slait.

“AK77”: il nuovo singolo dei Linea 77

Il video, caricato sul canale YouTube del gruppo l’8 maggio, segna il ritorno dei Linea 77 sulla scena discografica, a quattro anni dall’ultimo album in studio del gruppo. La canzone vede il featuring del rapper Salmo e di dj Slait ed è stato prodotto da Sir Bob Cornelius Rifo (a.k.a. The Bloody Beetroots). Il video è un evidente tributo al capolavoro di Stanley Kubrick “Full Metal Jacket”: errori compresi. Sono tantissime le citazioni della pellicola nel corso del video, in cui protagonisti sono gli stessi membri del gruppo di Torino, chiamati quindi a interpretare i personaggi del film, vessati dal sergente Hartman, nella clip interpretato da Salmo. «I video in playback nei capannoni ci avevano stufato già dieci anni fa, avevamo solo voglia di divertirci e spostare l’asticella più in alto, anche giocando d’azzardo con noi stessi» hanno spiegato gli stessi Linea 77. «L’esito naturale del pezzo non poteva essere che la deriva verso il film di Kubrick: una volta selezionate le scene da riprodurre e considerando che sarebbe stato da matti lasciarsi sfuggire quest’occasione viste le innegabili somiglianze tra Dade, Nitto e Salmo con il Soldato Jocker, Palla di Lardo e il Sergente Hartman, la vera sfida è diventata ricostruire quasi con piglio filologico ogni singolo fotogramma. La cura nei dettagli è stata a dir poco maniacale: dall’individuazione del corretto pantone dell'intonaco della caserma e del giusto grado di usura delle brande sino all’utilizzo delle ottiche originali voluti da Kubrick e al ripetersi persino gli errori da lui commessi nell’assoluto rispetto dell’opera del maestro. Per il resto nessuna controfigura è stata maltrattata durante le riprese, ogni singola scena è stata messa in atto dalla formazione completa dei Linea 77 nei tre faticosissimi giorni di produzione ad Olbia e probabilmente nella storia poche interpretazioni del discorso iniziale di Hartman potranno risultare credibili quanto quello di Salmo». Il video è stato prodotto da Reef Studio su etichetta Polydor/Universal e vede la regia di Andrea Folino.

Il concerto dei Linea 77 a Milano

“AK77” sarà sicuramente uno dei brani che faranno parte della scaletta dell’unico concerto a oggi annunciato dal gruppo nel 2019, in programma il 6 novembre sul palco dell’Alcatraz di Milano. Sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati sono disponibili i biglietti per il concerto: a 20 euro per il posto unico e a 45 euro per il vip pack. Quest’ultimo include il tagliando per assistere allo show, un pass laminato, una t-shirt special edition e l’accesso al meet & greet.

Chi sono i Linea 77

I Linea 77 sono nati a Torino nel 1993. Sette gli album all’attivo del gruppo: il primo, “Too Much Happiness Makes Kids Paranoid” risale al 1998; l’ultimo, “Oh!”, è uscito quattro anni fa. All’attività in studio, il gruppo ha sempre affiancato l’importante impegno dal vivo, con centinaia di concerti in giro per l’Italia. La formazione attuale dei Linea 77 vede Nitto alla voce, Chinaski e Paolo alle chitarre, Dade e Maggio al basso e Tozzo alla batteria.