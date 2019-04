Linea 77, Salmo e Bloody Beetroots insieme per un nuovo singolo

Non è certo la prima volta che rock ed hip hop uniscono le forze. Questa volta, però, lo fanno con due pezzi da novanta della nostra scena musicale. Da una parte i Linea 77, una delle band storiche dell’hard rock italiano; dall’altra Salmo, uno dei nomi di punta dell’hip hop di casa nostra. La rock band torinese mancava dalle scene da oltre tre anni, dall’album “Oh!” datato 2015 e per tornare in pista hanno voluto con loro Salmo e Dj Slait, «due artisti e amici con la A maiuscola», come li definisce la band stessa commentando l’uscita di “AK77”, loro nuovo singolo. Dietro la consolle in fase di produzione c’è poi un altro pezzo da novanta della musica contemporanea del nostro paese: Sir Bob Cornelius Rifo, in arte Bloody Beetroots. Il brano è stato lanciato venerdì 29 marzo e ha subito suscitato grande attenzione tra i fan delle diverse “sponde” coinvolte nel progetto.

Il testo

Di seguito, il testo completo di “AK77”, il nuovo brano a firma Linea 77:

Scelgo il lato sbagliato, Darth Vader

Sangue teschi e insetti, Wes Craven

Tu “Stairway To Heaven”, io “Highway To Heaven”

Tu Biancaneve, io Ghost in the Shellen

Mi chiedi se prego, signor no

Credo solo in Charly, raining blood

Disobbedienza, fastidio, distacco

Padre, figlio, Spirito Santo

Sempre il lato sbagliato

Cercando risposte nel niente

Sempre in viaggio attraverso l’ignoto

Ed è sempre risvegliando il passato

Che creo il mio futuro plasmando il presente

E poi mi guardo dal basso

Come basso il profilo che tengo

Tengo anche a mente che tanto voi non capirete

Palla di lardo, Full Metal Jacket

Tutto chiaro luridissimi vermi, Full Metal Jacket

Signorsì, signore

Cowboy, chi sei?

Soldato Joker, game over

Ho una lama, Shook Ones, salem aleikum

Il tuo rapper preferito mi fa manicure, pedicure

Mani su, come una rapina al sud

Senti il flow come il sub quando passa il suv

Tu fai paura come zio Tibia

Faccio paura come dio in Libia

Levo la cinghia, la fibbia

Pallottole incastrate nella Bibbia

Scritto sulla lama di Machete

Cago sul vostro disco e piscio sui vostri rapper

Salmo 25/17, vengo in nome di Cristo, AK77

Italian do it better, any trendsetter

Ma dietro alla maschera c’è Hannibal Lecter

Dormito nell’ostello a tre stelle, la vita è un libro aperto è un bestseller

Per il rap sono al top come Rockefeller, apro bocca e volano cartelle

Fotto questa con scena con la fotta, una botta

Salutami tua madre Mary J., fF***-rotta

Tutto chiaro luridissimi vermi, Full Metal Jacket

Signorsì, signore

Cowboy, chi sei?

Soldato Joker, game over, game over, game over

Tutto chiaro Full Metal Jacket, Full Metal Jacket

Signorsì, signore

Full Metal Jacket

Cowboy,

Full Metal Jacket

chi sei?

Full Metal Jacket

Soldato Joker, game over

Il grande ritorno dei Linea 77

Dopo qualche cambio di line-up, i Linea 77 stanno cercando un nuovo percorso dopo i successi a cavallo tra anni Novanta e Duemila che li portarono anche oltre i confini italici. “Ketchup Suicide”, album del 2000, fu quello che li impose al grande pubblico e che li sdoganò come star del cosiddetto “nu-metal” a livello internazionale. La collaborazione con i concittadini Subsonica per “66 (Diabulus in musica)” del 2003 rappresentò probabilmente l’apice di una carriera che ora cercano di ravvivare tornando a lambire le coste dell’hip hop, cui in realtà hanno sempre strizzato l’occhio.