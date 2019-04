Salmo: nuovi concerti estivi per il rapper

Salmo: nuovi concerti in programma nell’estate del 2019 per il "Playlist Summer Tour 2019"

Si arricchisce con delle nuove date il “Playlist Summer Tour 2019” di Salmo: la leg estiva della tournée del rapper sardo, per la presentazione del suo disco più recente, “Playlist”, pubblicato il 9 novembre dello scorso anno.

Le cinque nuove date del Summer Tour di Salmo

Sono cinque le nuove date annunciate da Salmo per il suo “Playlist Summer Tour”. Il concerto di martedì 9 luglio in piazza della Loggia, a Brescia, in occasione del “Brescia Summer Music”; poi, lo show di domenica 28 luglio all’Arena della Regina di Cattolica, in provincia di Rimini; ancora, il live di lunedì 12 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine; lo spettacolo in programma venerdì 30 agosto in piazza Duomo a Prato nel corso di “Settembre Prato è spettacolo”; infine, la data conclusiva dell’intera tournée, domenica 8 settembre al Velodromo di Palermo. I biglietti per i nuovi concerti sono già disponibile sul sito di TicketOne, mentre saranno in vendita anche presso tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle 11 di lunedì 15 aprile.

Il “Playlist Summer Tour 2019”

Il “Playlist Summer Tour 2019” di Salmo debutterà sabato 8 giugno al Core Festival di Treviso, evento alla sua prima edizione, e terminerà, come già detto, al Velodromo di Palermo, domenica 8 settembre. Nel mezzo ci sarà spazio anche una tappa “casalinga”, in programma sabato 17 agosto ad Arbatax, in provincia di Nuoro, in occasione del “Red Valley Festival”.

I concerti del “Playlist Summer Tour 2019” di Salmo

Sabato 8 giugno 2019 – Treviso – Core Festival – Area Dogana

Venerdì 14 giugno 2019 – Locarno (Svizzera) – Connection Festival - Piazza Grande

Venerdì 28 giugno 2019 – Bologna – Bologna Sonic Park – Arena Parco Nord

Venerdì 5 luglio 2019 – Legnano (MI) – Rugby Sound – Isola del Castello

Sabato 6 luglio 2019 – Barolo (CN) – Collisioni Festival – Piazza Colbert

Martedì 9 luglio 2019 – Brescia– Brescia Summer Music – Piazza della Loggia

Venerdì 12 luglio 2019 – Roma – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Domenica 14 luglio 2019 – Molfetta (BA) – Banchina S.Domenico

Venerdì 19 luglio 2019 – Lucca– Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

Sabato 20 luglio 2019 – Genova- Goa Boa Festival – Arena del Mare

Venerdì 26 luglio 2019 – Napoli– Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

Domenica 28 luglio 2019 – Cattolica (RN) – Arena della Regina

Sabato 3 agosto 2019 – Soverato (CZ) – Summer Arena

Martedì 6 agosto 2019 – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico

Venerdì 9 agosto 2019 – Santa Cesarea Terme (LE) – Arena Pyrex

Lunedì 12 agosto 2019 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

Sabato 17 agosto 2019 – Arbatax (NU) – Red Valley Festival

Venerdì 30 agosto 2019 – Prato– Settembre Prato è spettacolo – Piazza Duomo

Venerdì 6 settembre 2019 – Catania– Estate Catanese - Villa Bellini

Domenica 08 settembre 2019 – Palermo– Velodromo

Tutti i record di “Playlist”, l’ultimo album di Salmo

Il “Playlist Summer Tour 2019” di Salmo vedrà come protagoniste le canzoni estratte dal recente “Playlist”, album già certificato triplo disco di platino, capace di registrare su Spotify Italia il maggior numero di stream in 24 ore nel giorno dell’uscita: ben 9.956.884. Un successo che è stato accompagnato anche dal record settimanale di stream: 43.882.595. Inoltre, Salmo è stato il primo artista italiano a collocarsi con ben otto brani nella Global Chart di Spotify. Come è prevedibile, “Playlist” ha debuttato immediatamente in vetta alle classifiche Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana, conquistando l’intero podio dei singoli più acquistati. Tutti i 13 brani estratti dal disco, inoltre, sono entrati nelle prime 16 posizioni della stessa classifica.