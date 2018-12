È uscito "Playlist", il nuovo album del rapper Salmo

Il quinto album studio di Salmo, “Playlist”, è uscito negli store musicali di tutta Italia ed è finalmente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Il disco è stato anticipato dal singolo “90min”, una track da record che ha fatto da cassa di risonanza per una delle release più attese del rap italiano 2018.

È arrivato “Playlist”

Dal 9 novembre 2018 è disponibile “Playlist”, il nuovo disco del rapper italiano Salmo. Con la pubblicazione nei migliori store e sui siti di streaming online, si leva anche il sipario sul mistero delle cinque collaborazioni che avrebbero impreziosito la release, ma che sono state tenute nascoste fino al giorno dell’uscita.

Con un successo come quello di “90min” alle spalle, disco d’Oro FIMI e oltre un milione di ascolti Spotify in meno di 24 ore (15 milioni in totale), il rapper si prepara a fare il botto con un disco che esce a due anni di distanza dalla sua ultima pubblicazione, “Hellvisback”. Se dietro la produzione di quasi tutti i 13 pezzi dell’album c’è Salmo, accanto a lui compaiono alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana, come Stabber, Charlie Charles, Low Kidd, Ceri, 2nd Roof, Dade, Frenetik & Orang3 e The Supreme.

“Playlist” è stato pubblicato per la Sony Music ed è stato presentato a Milano il giorno stesso dell’uscita, con un’esibizione sui navigli di Milano sulle note dei singoli “90min” e “Perdonami”, tra acrobati e distribuzione di pezzi autografati dal cartellone. Nel giorni precedenti, il rapper Maurizio Pisciottu non si è certo risparmiato con i colpi di scena, pubblicando un videoclip di anticipazioni sul noto sito a luci rosse Pornhub e diventando così il primo artista italiano ad ottenere un canale esclusivo sul media, raggiungendo quasi 6 milioni di visualizzazioni.

Ecco la tracklist definitiva di “Playlist”, completa dei featuring:

90MIN. STAI ZITTO (feat. Fabri Fibra) RICCHI E MORTI DISPOVERTY CHANNEL (feat. Nitro) CABRIOLET (feat. Sfera Ebbasta) HO PAURA DI USCIRE SPARARE ALLA LUNA (feat. Coez) PXM IL CIELO NELLA STANZA (feat. Nstasia) TIE’ ORA CHE FAI? PERDONAMI LUNEDI’

Il disco è disponibile in vendita nei migliori negozi di musica e online in cinque versioni differenti, alcune delle quali impreziosite da un pass per i concerti di Salmo:

Digitale

CD Standard

CD Deluxe Edition (con booklet fotografico di 32 pagine, il Salmo Vip Pass multimediale per l’accesso a contenuti esclusivi,

Vinile

The Vinyl Complete Edition (con “Playlist”, “Hellvisback”, Midnite -2LP, Death U.S.B. e foto autografata)

Salmo: instore tour

Il primo assaggio dal vivo del nuovo disco di Salmo lo si potrà avere già a dicembre, nel corso delle due date dei palazzetti più richiesti d’Italia. Appuntamento il 16 dicembre a Roma e il 22 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, il quale però è già tutto esaurito. Di recente, il rapper ha anche annunciato le date del suo instore tour: