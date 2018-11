Salmo, annunciate le date dell'instore tour

In attesa dell’uscita di “Playlist” il 9 novembre, Salmo ha annunciato le date del suo instore tour

Tutto è pronto per il 9 novembre e l’uscita di “Playlist”, il quinto album studio di Salmo. In attesa del grande evento, promosso da singoli di grande successo come “90MIN” e un video sul noto sito a luci rosse PornHub, il rapper ha annunciato le date dell’instore tour.

Playlist instore tour

L’arrivo del nuovo album di Salmo è stato anticipato dal grande successo di “90min”, un singolo che si trova ormai da settimane ai vertici delle classifiche italiane e sembra non essere intenzionato a diminuire il suo indice di gradimento. A diversi mesi dall’uscita, il pezzo è ancora al nono posto della classifica FIMI e nella Top 10 dei brani italiani più amati dagli utenti di Spotify.

“Playlist” arriverà il 9 novembre con la Sony Music Italia e conterà 13 brani di cui 5 collaborazioni esclusive di cui ancora non si sa molto. Il nuovo album di Salmo arriva così a distanza di due anni da “Hellvisback” (2016), e alza le aspettative su uno dei rapper più amati degli ultimi tempi. Di recente, Salmo ha raggiunto un milione di visualizzazioni per la sua clip di preview pubblicata sul celebre sito per adulti. Girato da Andrea Folino con il duo Younuts!, composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, questo video è partito da un’idea di Salmo che, senza dubbio, ha riscosso un successo pubblicitario di tutto rispetto.

Per celebrare la grande release del nuovo album, Maurizio Pisciottu (nome d’anagrafe) ha annunciato le date del tour instore, il quale avrà inizio a partire dal giorno stesso della pubblicazione.

Le date dell’instore

Ecco tutte le date del “Salmo Playlist in Store”:

9 novembre, Milano, ore 16:30 – Mondadori Megastore (Piazza Duomo, 1)

10 novembre, Roma, ore 15:30 – Discoteca Laziale (Via Mamiani, 62)

11 novembre, Napoli, ore 15:30 – La Feltrinelli Stazione Centrale (Piazza Garibaldi)

12 novembre, Firenze, ore 15:00 – Galleria del Disco (Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella)

12 Novembre, Lucca, ore 18:30 – Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone 22)

13 novembre, Genova, ore 17:30 – La Feltrinelli (Via Ceccardi, 16)

14 novembre, Torino, ore 17:00 – (Mondadori Megastore Via Monte di Pietà 2, ang. Via Roma)

15 novembre, Piove di Sacco (PD), ore 18:30 – C.C. Piazzagrande (Via Fratelli Sanguinazzi 1)

16 novembre, Bologna, ore 16:00 – Semm Music Store & More (Via Oberdan, 24F)

17 novembre, Senigallia (AN), ore 17:00 – C.C. Ipersimply (Via N. Abbagnano, 7)

19 novembre, Bari, ore 15:00 – La Feltrinelli (Via Melo, 119)

19 novembre, Lecce, ore 18:30 – La Feltrinelli (Via Templari, 9)

20 novembre, Selargius (CA), ore 18:30 – Mondadori C/O C.C. i Mulini (Via Piero della Francesca 3)

20 novembre, Belpasso (CT), ore 17:00 – Mondadori C/O C.C. ETNAPOLIS (Contrada Valcorrente 123)

22 novembre, Palermo, ore 17:00 – La Feltrinelli (Via Camillo Benso Conte di Cavour 133)

Salmo, 2 concerti a dicembre (Milano già sold out)

Il primo assaggio dal vivo del nuovo disco di Salmo lo si potrà avere durante le sue date a dicembre nei palazzetti più importanti d’Italia. Appuntamento il 16 dicembre a Roma, al Palalottomatica, e il 22 dicembre ad Assago, presso il Mediolanum Forum. Come annunciato dallo stesso rapper, l’appuntamento a Milano è già tutto esaurito: una prima storica per la carriera del rapper.