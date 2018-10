Salmo: il nuovo album Playlist in uscita il 9 novembre

Fresco della doppia certificazione Platino FIMI per “1984”, Salmo si prepara all’uscita del nuovo album “Playlist”, prevista per il 9 novembre. Per l’occasione saranno disponibili le versioni CD, vinile e molte altre sorprese dedicate ai collezionisti e agli appassionati della musica del rapper.

Salmo: tutto sulle edizioni limitate

“Playlist” arriva il 9 novembre per la Epic/Sony Music e tutto è pronto per una release che promette vendite record, soprattutto grazie alla recente doppia certificazione platino del singolo “1984”, dal disco “Hellvisback”. Anche “90MIN”, primo singolo estratto dal nuovo disco in arrivo, si colloca in cima alle classifiche di vendita e porta a casa un disco d’Oro in poco tempo.

Per festeggiare l’uscita del nuovo album, Salmo ha fatto le cose in grande: in cantiere ci sono infatti 3 versioni dello stesso disco, il quale sarà disponibile nei negozi, anche online come Amazon, accessoriato di gadget esclusivi per un debutto indimenticabile. Oltre alla classica edizione CD, saranno infatti pubblicati anche la versione CD edizione limitata con booklet fotografico di 32 pagine a colori, e VIP Pass. Da non perdere per i veri appassionati ci sarà anche la versione Vinile colorato. In esclusiva Amazon, Salmo ha messo a punto due edizioni speciali: “Playlist – Rotto a Mano” e “Playlist – Vinile Autografato”.

Salmo Live: quasi tutto esaurito

Per chi volesse godersi la musica di “Playlist” dal vivo, sono disponibili – ancora per poco – i biglietti di “Salmo Live”, due eventi imperdibili che presenteranno la musica di “Playlist”. Ecco i due appuntamenti:

6 dicembre, Roma, Palalottomatica

22 dicembre, Milano, Mediolanum Forum

I biglietti sono disponibili sul circuito di prevendita TicketOne a partire da 28,75 euro per le fasce più economiche. Attualmente, i VIP Pack per gli eventi hanno già segnato il tutto esaurito. Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account.

Salmo: la tracklist di “Playlist”

Qualche settimana fa è stata annunciata la tracklist dell’album, sebbene i featuring, che dovrebbero essere 5 stando alle recenti dichiarazioni del rapper, siano ancora avvolti nel mistero.

90 Min. Stai Zitto Ricchi E Morti Dispovery Channel Cabriolet Ho Paura Di Uscire Sparare Alla Luna Pxm Il Cielo Nella Stanza Tiè! Ora Che Fai? Perdonami Lunedì

A proposito di Maurizio Pisciottu

Salmo è il nome d’arte di Maurizio Pisciottu, nato a Olbia nel 1984. Oltre a essere il profeta del rap italiano, è anche produttore per la sua Machete Empire Records, fondata nel 2012. La sua carriera è cominciata molto presto, quando scriveva canzoni alla fine degli anni ’90. I suoi cinque dischi studio sono considerati pietre miliari dell’hip-hop italiano. A rendere così ricca ed eterogenea la sua produzione discografica ci pensano interessi trasversali, come il cinema e i tanti generi musicali che ascolta e a cui si ispira, tra cui metal, punk e rock.