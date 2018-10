Salmo: il concerto del 22 dicembre al Forum di Assago è sold out

Il concerto al Forum di Assago di Salmo è sold out, ci sono ancora biglietti invece per lo show al PalaLottomatica di Roma

Se qualcuno aveva pensato che forse la data annunciata al Mediolanum Forum potesse essere un azzardo, dovrà presto ricredersi. A quasi due mesi da quella serata, in programma il 22 dicembre, il concerto di Salmo nel palasport milanese, infatti, è già sold out.

I concerti nei palasport di Roma e Milano

Per presentare “Playlist”, il suo nuovo album, in uscita il 9 novembre, il rapper sardo ha infatti annunciato due concerti nei palasport: il 16 dicembre al PalaLottomatica di Roma e il 22 dello stesso mese al Forum di Assago. Chi non avesse ancora acquistato il biglietto, però, sarà necessariamente dirottato sulla Capitale, visto il tutto esaurito meneghino.

I biglietti per il concerto al PalaLottomatica sono disponibili su circuito TicketOne a un prezzo che parte da €30 più diritti di prevendita. Il Vip Pack è già esaurito anche per lo show romano. I due live, organizzati da Vivo Concerti, saranno le prime occasioni in cui Salmo si esibirà come artista solista in un palazzetto.

“90MIN”: il primo singolo estratto da “Playlist”

Il 21 settembre, intanto, Salmo ha pubblicato “90MIN”, singolo già certificato disco d’oro che anticipa il disco “Playlist”, di imminente uscita. La canzone ha infranto il muro di un milione di stream su Spotify in appena 24 ore (cifra salita a quasi 12 milioni in poco più di un mese), segnando di fatto il debutto più alto di sempre per un singolo brano in Italia.

Il pezzo era stato anticipato da una sorta di “video spoiler”, reso pubblico dallo stesso Salmo: una manciata di secondi di preview del brano, seguiti da novanta minuti di applausi (come da titolo). La canzone – quella intera – è un’ironica presa in giro dell’Italia, che non nasconde però un’importante dose di amarezza.

“Playlist”: il nuovo album

È prevista per 9 novembre, invece, l’uscita di “Playlist”, quarto album in studio del rapper sardo, che segue di due anni il precedente “Hellvisback”, arrivando invece a sei anni di distanza da “The Island Chainsaw Massacre”, il suo disco d’esordio. Presentando il lavoro di imminente uscita, Salmo ha dichiarato che sarà arricchito da cinque featuring, ma chi siano i protagonisti di queste collaborazioni non è ancora stato svelato.

Il disco, che si compone di tredici tracce inedite, sarà disponibile in tre versioni: CD; CD edizione limitata con booklet fotografico a colori e VIP Pass; la terza, il vinile colorato. Ovviamente “Playlist” sarà disponibile anche in digitale. Infine, saranno messe in vendita anche due edizioni speciali: “Playlist – Vinile autografato” e “Playlist – Rotto a mano”. La tracklist del nuovo album:

90MIN. Stai-zitto Ricchi e morti Dispovery Channel Cabriolet Ho paura di uscire Sparare alla luna Pxm Il cielo nella stanza Tiè! Ora che fai? Perdonami Lunedì

Chi è Salmo

Salmo, al secolo Maurizio Piscottu, è un rapper sardo di 34 anni. Le sue prime canzoni risalgono alla fine degli anni ’90, ma il debutto ufficiale segue quelle prime esperienze di oltre dieci anni. Si tratta infatti di “The Island Chainsaw Massacre”, album d’esordio uscito nel 2011. L’anno successivo l’artista fonda insieme a Enigma, El Raton e Dj Slait l’etichetta Machete Empire Records e, a distanza di pochi mesi, pubblica il suo secondo disco: “Death USB”. Si tratta di un periodo particolarmente prolifico per l’artista, che viaggia al ritmo di un disco all’anno e, così, nel 2013 rilascia “Midnite”, terzo disco in poco più di 36 mesi. L’ultimo capitolo di questa già lunga storia, almeno fino al 9 novembre, è “Hellvisback”: il quarto album, pubblicato nel 2016.