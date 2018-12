Continua a inanellare un successo dopo l’altro “Playlist”, il quinto e ultimo album di Salmo, uscito il 9 novembre per Sony Music Italia e per Machete Empire Records. Il disco, che ha immediatamente debuttato in vetta alle classifiche, si riconferma infatti al numero uno della top ten degli album più venduti dell’ultima settimana, secondo i dati diffusi da Fimi / Gfk.

Tutti i successi di “Playlist”

Ma Salmo non sorride solo per il numero uno tra gli album più venduti negli ultimi sette giorni. “Playlist”, infatti, ha registrato la bellezza di 9.956.884 di stream su Spotify in sole 24 ore, mentre ora ha abbattuto anche il muro dei 25 milioni di stream complessivi. Si tratta del record assoluto di numero di stream sulla piattaforma di un disco in un solo giorno. Le canzoni, inoltre, sono tutte comprese tra le prime 14 posizioni della classifica italiana dei singoli, con un’unica eccezione: l’interruzione rappresentata da “Torna a casa” dei Måneskin.

“Playlist”: il nuovo album di Salmo

Il disco era stato anticipato dal singolo “90MIN”, una traccia che era stata a sua volta anticipata da un video preview pubblicato dallo stesso Salmo su YouTube: i primi secondi della canzone e poi 90 minuti di applausi. Il lavoro è disponibile in cinque versioni: in digitale, come CD standard, in versione CD deluxe edition (con booklet fotografico, il Salmo Vip Pass mulitimediale per l’accesso a contenuti extra), in vinile e come “vynl complete edition” (con “Playlist”, “Hellvisback”, Midnite – 2 LP, Death U.S.B. e una fotografia autografata dal rapper di origini sarde). L’album si compone di 13 tracce, tutte firmate e (quasi) tutte prodotte dallo stesso Salmo. Sono ben cinque, inoltre, i duetti: con Fabri Fibra sulle note di “Stai zitto”, con Nitro in “Dispoverty Channel”, con il trapper Sfera Ebbasta per “Cabriolet”, con l’ex rapper Coez in “Sparare alla luna” e con Nstasia sulle note di “Il cielo nella stanza”. La tracklist di Playlist:

90MIN Stai zitto feat. Fabri Fibra Ricchi e morti Dispoverty Channel feat. Nitro Cabriolet feat. Sfera Ebbasta Ho paura di uscire Sparare alla luna feat. Coez Pxm Il cielo nella stanza feat. Nstasia Tiè Ora che fai? Perdonami Lunedì

Il “Playlist tour”

I brani contenuti in “Playlist” saranno con ogni probabilità i protagonisti indiscussi del “Playlist Tour”, la nuova tournée nei palasport di Salmo che partirà il 9 marzo 2019 dal Pala Alpitour di Torino, per terminare il 30 marzo 2019 dal Forum di Assago (MI). Senz’altro una gran bella soddisfazione per Salmo: si tratta della prima volta, infatti, che il rapper di origini sarde affronta da solo un intero tour nei palazzetti. Le date del “Playlist Tour”:

Sabato 9 marzo 2019 Torino, Pala Alpitour

Domenica 10 marzo 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum