Salmo: "Playlist" è record assoluto italiano per Spotify

“Playlist” è uscito il 9 novembre, e a pochi giorni di distanza il disco è già un successo che rompe tutti i record di streaming italiano. Come riportato anche da Ansa, l’album ottiene un primato senza precedenti sulla nota piattaforma digitale Spotify, registrando numeri mai visti per un artista italiano hip-hop.

10 milioni di streaming per “Playlist”

A due anni di distanza da “Hellvisback”, Salmo torna ai vertici delle classifiche con il suo nuovo album, “Playlist”, un successo che ha già conquistato le classifiche di streaming. Spotify ha infatti dichiarato che, attualmente, l’album è quello con più streaming in assoluto per la piattaforma digitale in Italia, con ben 8 brani presenti nella Global Chart.

Maurizio Pisciottu, nome d’anagrafe di Salmo, ha inoltre totalizzato il record assoluto italiano registrando il maggior numero di streaming di un album in un solo giorno: quasi 10 milioni (per l’esattezza: 9.956.884).

Al momento, tutte e 13 le canzoni occupano la classifica Spotify italiana, mentre 8 hanno addirittura fatto il salto di qualità in quella mondiale. In ordine, al primo posto troviamo “CABRIOLET”, il featuring con Sfera Ebbasta, seguita da “Stai Zitto” con Fabri Fibra e “Il cielo nella stanza” con Nstasia. Seguono poi “Ricchi e Morti”, “Ho paura di uscire”, “Dispovery Channel” feat. Nitro, “Sparare alla Luna” feat Coez”, “Lunedì”, “PXM”, “90MIN”, “Ora che fai”, “Tiè” e “Perdonami”.

Il disco si trova anche al primo posto della classifica iTunes, e presto entrerà a pieno diritto anche nella classifica FIMI degli album più venduti del momento musicale. Nel corso della sua straordinaria carriera, Salmo è stato catalogato come uno dei poeti rap della musica italiana, e i risultati parlano chiaro: 11 dischi di platino, 14 d’oro e 250 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Playlist e 90MIN

Il quinto album studio di Salmo è stato preannunciato dall’uscita di due singoli che hanno fatto il botto: “90min” e “Perdonami”. Con oltre un milione di ascolti su Spotify e un disco d’Oro già sul caminetto, “90min” ha creato il giusto preambolo per un disco che sta facendo piazza pulita della concorrenza. Dietro la produzione di "Playlist" si nasconde proprio il rapper, che ha collaborato con Stabber, Charlie Charles, Low Kidd, Ceri, 2nd Roof, Dade, Frenetik & Orang3 e The Supreme. I featuring sono stati mantenuti segreti fino all’ultimo momento, con la release del disco, portando una ventata di sorpresa all’intera release. L’anticipazione dell'album è arrivata nella maniera più insolita: Salmo ha infatti pubblicato un assaggio musicale sulla nota piattaforma a luci rosse, Pornhub, raggiungendo oltre 6 milioni di visualizzazioni in pochissime ore e guadagnandosi un canale esclusivo sul media.

Playlist è attualmente disponibile in download digitale e in copia fisica nei migliori negozi di musica: CD standard, CD Deluxe Edition, vinile e cofanetto “The Vinyl Complete Edition” contenente tre dei dischi di grande successo di Salmo: Playlist, Hellvisback e MIDNITE -2LP Death U.S.B. L’album è stato registrato nel Red Bull Music Studio, uno studio di registrazione mobile all’avanguardia che, prima di lui, ha ospitato moltissimi artisti importanti della musica italiana.