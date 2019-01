Salmo, doppio disco di platino per "Playlist"

Il nuovo anno permette a Salmo di conquistare il secondo disco di platino per l’album “Playlist”, pubblicato lo scorso 9 novembre. L’artista in poco più di un mese dalla pubblicazione aveva già raggiunto 5 dischi di platino e 5 d’oro per i singoli, ma ora tocca all’album raggiungere le oltre 100 mila copie vendute. Un altro traguardo straordinario per il rapper sardo che nel 2018 aveva già conquistato il record di album con più streaming in assoluto per la piattaforma digitale Spotify in Italia, con ben 8 brani presenti nella Global Chart. Salmo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, ha inoltre totalizzato il record assoluto italiano registrando il maggior numero di streaming di un album in un solo giorno: quasi 10 milioni (per l’esattezza: 9.956.884). Tutte e 13 le canzoni hanno occupato la classifica Spotify italiana, mentre 8 hanno addirittura fatto il salto in quella mondiale.

"Playlist", le versioni disponibili e i duetti

L’uscita dell’album "Playlist" era stata anticipata dal singolo “90MIN”, una traccia che era stata a sua volta preceduta da un teaser pubblicato dallo stesso Salmo su YouTube. Le immagini permettevano di ascoltare i primi secondi della canzone e poi erano seguiti da 90 minuti di applausi. L'ultimo progetto discografico di Salmo è disponibile in cinque versioni: in digitale, come cd standard, in versione cd deluxe edition (con booklet fotografico, il Salmo Vip Pass multimediale per l’accesso a contenuti extra), in vinile e come “vynil complete edition” (con “Playlist”, “Hellvisback”, Midnite – 2 lp, Death U.S.B. e una fotografia autografata dal rapper di origini sarde). L’album si compone di tredici tracce, tutte firmate e (quasi) tutte prodotte dallo stesso Salmo. Sono ben cinque, inoltre, i duetti: con il suo idolo Fabri Fibra sulle note di “Stai Zitto”, con Nitro in “Dispoverty Channel”, con il trapper Sfera Ebbasta per “Cabriolet”, con Coez in “Sparare Alla luna” e con Nastasia sulle note di “Il Cielo Nella Stanza”.

La tracklist di Playlist e le date del tour

I featuring sono stati mantenuti segreti fino all’ultimo momento, mentre l’anticipazione dell'album è arrivata nella maniera più insolita. Salmo è stato il primo artista a collaborare con la piattaforma a luci rosse Pornhub. Il rapper ha infatti pubblicato un assaggio musicale proprio su uno dei siti più visti al mondo raggiungendo oltre 6 milioni di visualizzazioni in pochissime ore e guadagnandosi un canale esclusivo sul media. “Playlist” è stato registrato nel Red Bull Music Studio, uno studio di registrazione mobile all’avanguardia che, prima di lui, ha ospitato moltissimi artisti importanti della musica italiana. Questa la tracklist completa dell’album:

90MIN Stai zitto feat. Fabri Fibra Ricchi e morti Dispoverty Channel feat. Nitro Cabriolet feat. Sfera Ebbasta Ho paura di uscire Sparare alla luna feat. Coez Pxm Il cielo nella stanza feat. Nstasia Tiè Ora che fai? Perdonami Lunedì

Salmo sarà in tour in primavera ed è prevista anche una leg estiva ma attualmente è stata annunciata solo la data al Rock in Roma. Questi tutti i concerti per ora in programma: