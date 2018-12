Salmo, tutto sul nuovo album “Playlist”

Continua a mietere successi su successi “Playlist”, l’ultimo album di Salmo uscito lo scorso 9 novembre. Il disco, già certificato d’oro, continua ad essere il più venduto in Italia, ha sfondato i 43 milioni di stream e tutte le tracce sono entrate nella Top 20 nella classifica dei singoli più ascoltati su Spotify. Ma la valanga non accenna a placarsi. A maggior ragione da domani, 21 novembre, quando arriverà il video del nuovo singolo “Sparare Alla Luna”, nel quale l’artista sardo duetta con Coez. I due rapper hanno pubblicato sui rispettivi canali social ufficiali un trailer del video, che ha tutta l'aria di essere più che un semplice videoclip un vero e proprio cortometraggio, ambientato negli anni Ottanta in Messico. In questi giorni il rapper sardo sta portando avanti il suo Instore Tour, con migliaia di giovani e meno giovani in coda nelle librerie di mezza Italia per foto e autografi con il nuovo fenomeno della musica italiana. Il ciclo di incontri si chiuderà il 22 novembre alla Feltrinelli di Palermo.

Il successo di “Playlist”

L’uscita dell’album era stata anticipata dal singolo “90MIN”, una traccia che era stata a sua volta preceduta da un teaser pubblicato dallo stesso Salmo su YouTube: i primi secondi della canzone e poi 90 minuti di applausi. Il lavoro è disponibile in cinque versioni: in digitale, come cd standard, in versione cd deluxe edition (con booklet fotografico, il Salmo Vip Pass mulitimediale per l’accesso a contenuti extra), in vinile e come “vynil complete edition” (con “Playlist”, “Hellvisback”, Midnite – 2 lp, Death U.S.B. e una fotografia autografata dal rapper di origini sarde). L’album si compone di tredici tracce, tutte firmate e (quasi) tutte prodotte dallo stesso Salmo. Sono ben cinque, inoltre, i duetti: con il suo idolo Fabri Fibra sulle note di “Stai Zitto”, con Nitro in “Dispoverty Channel”, con il trapper Sfera Ebbasta per “Cabriolet”, con Coez in “Sparare Alla luna” e con Nastasia sulle note di “Il Cielo Nella Stanza”. Questa la tracklist completa:

90MIN Stai zitto feat. Fabri Fibra Ricchi e morti Dispoverty Channel feat. Nitro Cabriolet feat. Sfera Ebbasta Ho paura di uscire Sparare alla luna feat. Coez Pxm Il cielo nella stanza feat. Nstasia Tiè Ora che fai? Perdonami Lunedì

Il “Playlist Tour”

Col successo cresce anche l’attesa per il “Playlist Tour”, la nuova tournée nei palasport di Salmo che partirà il 9 marzo prossimo dal PalaAlpitour di Torino per terminare il 30 marzo dal Mediolanum Forum di Assago (MI). Senz’altro una gran bella soddisfazione per Salmo: si tratta della prima volta, infatti, che il rapper di origini sarde affronta da solo un intero tour nei palazzetti. Queste le date finora ufficializzate, anche se, visto il grande successo, non è detto non se ne aggiungano altre in corsa: