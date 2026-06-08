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Piero Pelù vince premio Amnesty per il miglior brano sui diritti umani

Musica

Un brano nato come appello alla pace e alla difesa dei diritti umani si aggiudica il prestigioso riconoscimento dedicato alla musica impegnata. Al centro del testo dell'artista fiorentino, il dramma dei conflitti contemporanei e la necessità di non restare indifferenti di fronte alle sofferenze delle popolazioni civili

È “S.O.S”, il brano scritto e interpretato da Piero Pelù, ad aggiudicarsi la 24ª edizione del Premio Amnesty International Italia nella categoria Big. Il riconoscimento, promosso da Amnesty International Italia insieme a Voci per la Libertà, premia ogni anno la migliore canzone dedicata ai diritti umani pubblicata da un artista affermato della scena musicale italiana. Il brano è stato scelto per la sua capacità di affrontare con forza e immediatezza il dramma umanitario in corso nella Striscia di Gaza, trasformando la musica in uno strumento di denuncia e sensibilizzazione. Nato dall’urgenza di raccontare la sofferenza delle popolazioni civili e dei più piccoli coinvolti nei conflitti, “S.O.S” si propone come un appello alla pace, alla giustizia e alla tutela della dignità umana.

una canzone contro la guerra

Realizzata e diffusa gratuitamente da Pelù nell’ottobre 2025, la canzone richiama l’attenzione sui conflitti che attraversano il mondo e sul lavoro delle organizzazioni umanitarie impegnate nelle aree di guerra. Il premio sarà consegnato il 16 luglio durante il concerto dei Litfiba a Rock in Roma, a causa della concomitanza con il tour estivo della band che impedirà all’artista di partecipare al festival “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”, in programma a Rovigo dal 24 al 26 luglio. In gara con Pelù c’erano anche artisti come Diodato, Fiorella Mannoia, Baustelle, Willie Peyote e La Niña, protagonisti di una selezione caratterizzata da canzoni dedicate a temi quali ambiente, diritti delle donne, migrazioni, solidarietà e inclusione sociale.

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