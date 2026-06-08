Piero Pelù vince premio Amnesty per il miglior brano sui diritti umani

È “S.O.S”, il brano scritto e interpretato da Piero Pelù, ad aggiudicarsi la 24ª edizione del Premio Amnesty International Italia nella categoria Big. Il riconoscimento, promosso da Amnesty International Italia insieme a Voci per la Libertà, premia ogni anno la migliore canzone dedicata ai diritti umani pubblicata da un artista affermato della scena musicale italiana. Il brano è stato scelto per la sua capacità di affrontare con forza e immediatezza il dramma umanitario in corso nella Striscia di Gaza, trasformando la musica in uno strumento di denuncia e sensibilizzazione. Nato dall’urgenza di raccontare la sofferenza delle popolazioni civili e dei più piccoli coinvolti nei conflitti, “S.O.S” si propone come un appello alla pace, alla giustizia e alla tutela della dignità umana.