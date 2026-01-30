È morto il padre di Piero Pelù, Giovanni. Aveva 98 anni

Il rocker ha dato la notizia con un post su Facebook: "Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù". Tante le manifestazioni di affetto da parte dei colleghi
Si è spento all’età di 98 anni Giovanni Pelù, padre di Piero, rocker italiano ed ex frontman dei Litfiba. A darne notizia è stato lo stesso musicista con un breve e affettuoso post pubblicato sul suo profilo Instagram.
L'ultimo saluto di Piero Pelù
"Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”, ha scritto Pelù aggiungendo le date di nascita e morte del padre, 26/10/1927 - 30/01/2026, che il prossimo ottobre avrebbe compiuto 99 anni. Ad accompagnare il post una foto recente di loro due, insieme, abbracciati e sorridenti. Giovanni Pelù era stato un medico radiologo e da anni era malato di Alzheimer.
Le reazioni dei colleghi
Tanti i messaggi di vicinanza da parte di colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Sotto il post di Piero Pelù si possono trovare le reazioni cariche di affetto di Cristina Scabbia (cantante dei Lacuna Coil), Elio e le Storie Tese, Nicola Savino, Paola Turci, Saturnino, Ringo e tanti altri. Tra i tanti cuori lasciati, anche quello di Federico Poggipollini, chitarrista e compagno di avventure di Pelù ai tempi dei Litfiba.