È morto il padre di Piero Pelù, Giovanni. Aveva 98 anni

L'ultimo saluto di Piero Pelù

"Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”, ha scritto Pelù aggiungendo le date di nascita e morte del padre, 26/10/1927 - 30/01/2026, che il prossimo ottobre avrebbe compiuto 99 anni. Ad accompagnare il post una foto recente di loro due, insieme, abbracciati e sorridenti. Giovanni Pelù era stato un medico radiologo e da anni era malato di Alzheimer.