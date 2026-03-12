Avvocato Ligas, in anteprima la clip dell'episodio 3

Carismatico e geniale, ma anche cinico e imprevedibile, Lorenzo Ligas è uno degli avvocati più brillanti del Tribunale di Milano. A dargli volto è Luca Argentero, protagonista di Avvocato Ligas , il primo legal drama Sky Original disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Venerdì 13 marzo andrà in onda il terzo episodio

Carismatico e geniale, ma anche cinico e imprevedibile, Lorenzo Ligas è uno degli avvocati più brillanti del Tribunale di Milano. A dargli volto è Luca Argentero, protagonista di Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original disponibile in esclusiva Sky e in streaming su NOW. Venerdì 13 marzo andrà in onda il terzo episodio, in cui Ligas sarà alle prese con un nuovo caso complesso: un uomo viene trovato con la testa spaccata all’interno di uno spogliatoio e tutto fa pensare a un omicidio. Ma qualcosa nella ricostruzione non convince l’avvocato, che dovrà ancora una volta guardare oltre le apparenze e trovare una chiave inedita per smontare l’accusa e arrivare alla verità.