Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Avvocato Ligas, in anteprima la clip dell'episodio 3

Serie TV sky atlantic

Carismatico e geniale, ma anche cinico e imprevedibile, Lorenzo Ligas è uno degli avvocati più brillanti del Tribunale di Milano. A dargli volto è Luca Argentero, protagonista di Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Venerdì 13 marzo andrà in onda il terzo episodio

Carismatico e geniale, ma anche cinico e imprevedibile, Lorenzo Ligas è uno degli avvocati più brillanti del Tribunale di Milano. A dargli volto è Luca Argentero, protagonista di Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original disponibile in esclusiva Sky e in streaming su NOW. Venerdì 13 marzo andrà in onda il terzo episodio, in cui Ligas sarà alle prese con un nuovo caso complesso: un uomo viene trovato con la testa spaccata all’interno di uno spogliatoio e tutto fa pensare a un omicidio. Ma qualcosa nella ricostruzione non convince l’avvocato, che dovrà ancora una volta guardare oltre le apparenze e trovare una chiave inedita per smontare l’accusa e arrivare alla verità.

Avvocato Ligas, venerdì 13 marzo in onda l'episodio 3

Il lato privato di Ligas

Nella serie trovano spazio anche i momenti della vita privata di Ligas, che mostrano un lato molto diverso rispetto all’avvocato spregiudicato e brillante visto in tribunale. Dietro l’immagine del professionista cinico e mondano emerge infatti un padre affettuoso e profondamente legato alla figlia. Il rapporto con l’ex moglie resta complesso: i due si confrontano spesso sulla gestione della bambina dopo la separazione e sulle conseguenze che questa situazione può avere su di lei. Nonostante il carattere impulsivo e la vita irregolare, Ligas rivela una forte attrazione per la normalità familiare e lascia trasparire un sentimento ancora vivo per l’ex compagna, con il desiderio di ricucire il rapporto anche per il bene della figlia.

Approfondimento

Avvocato Ligas: recensione dei primi due episodi della serie Sky
Luca Argentero nei panni di Lorenzo Ligas

Spettacolo: Ultime notizie

Enrica Bonaccorti, da Mara Venier a Simona Ventura: l’addio sui social

Spettacolo

Tanti gli omaggi di chi ha conosciuto, o semplicemente ammirato, la conduttrice e attrice...

12 foto

Kylie Jenner parla di Chalamet. Nel futuro? Altri figli e il cinema

Spettacolo

L'imprenditrice e star dei reality classe 1997 ha parlato dei suoi piani prima di compiere...

Pechino Express 2026, chi sono le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo

TV Show sky uno

Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su...

Pechino Express 2026, chi sono Tay Vines e Assane Diop dei Comedian

TV Show sky uno

Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su...

Enrica Bonaccorti, dai successi in tv al racconto della malattia. FOTO

Spettacolo

L’attrice e conduttrice è morta il 12 marzo all’età di 76 anni: aveva un tumore inoperabile al...

15 foto
Enrica Bonaccorti

Spettacolo: Per te