Avvocato Ligas, in anteprima la clip dell'episodio 3

Carismatico e geniale, ma anche cinico e imprevedibile, Lorenzo Ligas è uno degli avvocati più brillanti del Tribunale di Milano. A dargli volto è Luca Argentero, protagonista di Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Venerdì 13 marzo andrà in onda il terzo episodio
Carismatico e geniale, ma anche cinico e imprevedibile, Lorenzo Ligas è uno degli avvocati più brillanti del Tribunale di Milano. A dargli volto è Luca Argentero, protagonista di Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original disponibile in esclusiva Sky e in streaming su NOW. Venerdì 13 marzo andrà in onda il terzo episodio, in cui Ligas sarà alle prese con un nuovo caso complesso: un uomo viene trovato con la testa spaccata all’interno di uno spogliatoio e tutto fa pensare a un omicidio. Ma qualcosa nella ricostruzione non convince l’avvocato, che dovrà ancora una volta guardare oltre le apparenze e trovare una chiave inedita per smontare l’accusa e arrivare alla verità.
Il lato privato di Ligas
Nella serie trovano spazio anche i momenti della vita privata di Ligas, che mostrano un lato molto diverso rispetto all’avvocato spregiudicato e brillante visto in tribunale. Dietro l’immagine del professionista cinico e mondano emerge infatti un padre affettuoso e profondamente legato alla figlia. Il rapporto con l’ex moglie resta complesso: i due si confrontano spesso sulla gestione della bambina dopo la separazione e sulle conseguenze che questa situazione può avere su di lei. Nonostante il carattere impulsivo e la vita irregolare, Ligas rivela una forte attrazione per la normalità familiare e lascia trasparire un sentimento ancora vivo per l’ex compagna, con il desiderio di ricucire il rapporto anche per il bene della figlia.