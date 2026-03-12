Amici 2026, quando inizia il serale, i concorrenti e cosa sapere

Il serale di Amici 25 prende il via su Canale 5 dal 21 marzo. Sono 17 i concorrenti ammessi, divisi in tre squadre. La giuria non è ancora stata ufficializzata

Il conto alla rovescia per il serale di Amici 25 è ufficialmente cominciato. La venticinquesima edizione del talent show di Maria De Filippi va in onda nella sua fase serale in prima serata su Canale 5 dal 21 marzo. Non il 28, dunque, come si vociferava fino a qualche giorno fa.

La puntata non sarà, come già nelle edizioni passate, in diretta (verrà bensì registrata giovedì 19).

Come funziona il serale

Il serale di Amici segue un formato collaudato: le puntate vengono registrate e poi messe in onda il sabato sera su Canale 5. Il numero di puntate varia solitamente tra le 8 e le 10, a seconda di quanti concorrenti partecipano. Il meccanismo prevede sfide tra le tre squadre in ogni puntata, con esibizioni di canto e ballo giudicate dalla giuria. Al termine di ogni serata, uno o più concorrenti vengono eliminati attraverso un sistema di ballottaggi. L'ultimo rimasto in gara viene proclamato vincitore nella puntata finale.

I 17 concorrenti ammessi

Con la puntata dell'8 marzo si è chiusa definitivamente la fase del pomeridiano. La classe del serale è composta da 17 allievi: 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). L'unica esclusa nell'ultima puntata del pomeridiano è stata Giulia.

Le squadre

Come nelle edizioni precedenti, i 17 concorrenti sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi - Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini - Veronica Peparini e Anna Pettinelli - Emanuel Lo.