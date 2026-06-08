LA CARRIERA

Nato il 13 febbraio 1933 nel quartiere Finsbury, a Londra, nel 1956 Patrick Godfrey aveva fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo all’interno della compagnia di radiodrammi di BBC. Nel 1972 aveva poi debuttato nel mondo del cinema interpretando un domestico nell’adattamento televisivo di Miss Julie di John Glenister e Robin Phillips, prodotto dalla Royal Shakespeare Company. Nel 1981 aveva invece recitato nel ruolo di Kulighin nel film Le tre sorelle di Trevor Nunn e, in seguito, in molte altre pellicole, incluse Calore e polvere (1982) di James Ivory e con Julia Christie e Greta Sacchi, Camera con vista (1985) sempre di James Ivory e dove aveva interpretato il ruolo del burbero reverendo Eager, In senso orario (1986) di Christopher Morahan, Maurice (1987) di James Ivory, Quel che resta del giorno (1993) di James Ivory e con Anthony Hopkins ed Emma Thompson, La leggenda di un amore – Cinderella (1998) di Andy Tennant e dove, al fianco di Drew Barrymore nei panni di Danielle (la sostituta di Cenerentola), e degli altri membri del cast Anjelica Huston, Dougray Scott, Megan Dodds, Melanie Lynskey, Timothy West e Judy Parfitt, aveva interpretato il personaggio di Leonardo Da Vinci, e ancora Montecristo (2002) di Kevin Reynolds, dove aveva interpretato il Capitano Morrell, L’importanza di chiamarsi Ernesto (2002) di Oliver Parker, Oliver Twist (2005) di Roman Polanski, I miserabili (2012) di Tom Hooper, dove aveva interpretato Monsieur Gillenormand, e Mowgli – Il figlio della giungla (2018) di Andy Serkis. Sul piccolo schermo, Godfrey era apparso in decine di serie tv, comprese Poirot, Compact, Dixon of Dock Green, Doctor Who, Z Cars, The Life and Adventures of Nicholas Nickleby, Blott on the Landscape, Screenplay, Dandelion Dead, Casualty, Doc Martin e Bramwell.