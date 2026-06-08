Patrick Godfrey, l'attore del film La leggenda di un amore - Cinderella è morto a 93 anniCinema
Nella pellicola del 1998 con Drew Barrymore aveva interpretato Leonardo Da Vinci. Il 4 giugno 2026 si è spento serenamente nella sua casa, circondato dalla sua famiglia
L’attore britannico Patrick Godfrey, che aveva interpretato Leonardo Da Vinci nel film fantasy La leggenda di un amore – Cinderella (1998), è morto serenamente a casa, circondato dalla sua famiglia, il 4 giugno 2026 all’età di 93 anni. “È con grande tristezza che confermiamo la scomparsa di Patrick Godfrey, avvenuta la scorsa notte”, ha dichiarato il 5 giugno in un comunicato stampa l’agenzia di talenti Markham, Froggatt & Irwin. “Paddy era un attore di eccezionale talento e una persona straordinaria, e ci mancherà moltissimo”.
LA CARRIERA
Nato il 13 febbraio 1933 nel quartiere Finsbury, a Londra, nel 1956 Patrick Godfrey aveva fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo all’interno della compagnia di radiodrammi di BBC. Nel 1972 aveva poi debuttato nel mondo del cinema interpretando un domestico nell’adattamento televisivo di Miss Julie di John Glenister e Robin Phillips, prodotto dalla Royal Shakespeare Company. Nel 1981 aveva invece recitato nel ruolo di Kulighin nel film Le tre sorelle di Trevor Nunn e, in seguito, in molte altre pellicole, incluse Calore e polvere (1982) di James Ivory e con Julia Christie e Greta Sacchi, Camera con vista (1985) sempre di James Ivory e dove aveva interpretato il ruolo del burbero reverendo Eager, In senso orario (1986) di Christopher Morahan, Maurice (1987) di James Ivory, Quel che resta del giorno (1993) di James Ivory e con Anthony Hopkins ed Emma Thompson, La leggenda di un amore – Cinderella (1998) di Andy Tennant e dove, al fianco di Drew Barrymore nei panni di Danielle (la sostituta di Cenerentola), e degli altri membri del cast Anjelica Huston, Dougray Scott, Megan Dodds, Melanie Lynskey, Timothy West e Judy Parfitt, aveva interpretato il personaggio di Leonardo Da Vinci, e ancora Montecristo (2002) di Kevin Reynolds, dove aveva interpretato il Capitano Morrell, L’importanza di chiamarsi Ernesto (2002) di Oliver Parker, Oliver Twist (2005) di Roman Polanski, I miserabili (2012) di Tom Hooper, dove aveva interpretato Monsieur Gillenormand, e Mowgli – Il figlio della giungla (2018) di Andy Serkis. Sul piccolo schermo, Godfrey era apparso in decine di serie tv, comprese Poirot, Compact, Dixon of Dock Green, Doctor Who, Z Cars, The Life and Adventures of Nicholas Nickleby, Blott on the Landscape, Screenplay, Dandelion Dead, Casualty, Doc Martin e Bramwell.
Approfondimento
Addio ad Anthony Head, morto l'attore di Buffy e Ted Lasso
LA TRAMA DEL FILM LA LEGGENDA DI UN AMORE - CINDERELLA
Il film La leggenda di un amore – Cinderella (1998) di Andy Tennant è una rilettura della fiaba di Cenerentola e il documentario immaginario della storia vera di Danielle De Barbarac, interpretata da Drew Barrymore. Dopo l'improvvisa morte dell'adorato padre Auguste, la piccola Danielle si ritrova a vivere con la matrigna baronessa Rodmilla e le due sorellastre, Marguerite e Jacqueline. In aiuto della ragazza arriva il maestro Leonardo Da Vinci, interpretato da Patrick Godfrey. Ospite alla corte di Francia, il genio italiano prende la fanciulla sotto la propria ala protettiva e, quando lei gli rivela sia la sua vera identità, sia di non poter quindi partecipare al ballo, lui la dissuade: il vero amore supera anche le differenze sociali. Rinfrancata, la ragazza corre alla festa. La storia prosegue poi con ulteriori vicende, fino al finale ambientato nel XIX secolo.
Approfondimento
Stepsisters, da Disney un live-action sulle sorellastre di Cenerentola
Netflix - 01 Distribution - Webphoto - Netflix (via Webphoto)
22 film da vedere in streaming a giugno. FOTO
Un mese ricco di appuntamenti per gli appassionati di cinema con l'arrivo sul piccolo schermo di tante prime visioni provenienti direttamente dalla sala. Tra film d'animazione e commedie per tutta la famiglia, film d'azione, biopic e drammi sentimentali, ci sono molte novità anche per gli amanti della rom-com di tutte le età. L'elenco e le date di uscita da segnare in agenda A cura di Vittoria Romagnuolo