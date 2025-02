Drew Barrymore compie 50 anni, ruoli più famosi tra cinema e tv. FOTO

14/16 ©Webphoto

Barrymore è Mary nel film di Ken Kwapis La verità è che non gli piaci abbastanza (He's Just Not That into You), del 2009: racconta le vicende amorose di alcune amiche. Nel cast Ben Affleck, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Justin Long. Nel 2010 recita con Long anche in Amore a mille... miglia (Going the Distance), di Nanette Burstein: Erin e Garrett s’innamorano a New York nelle vacanze estive. Nel 2012 è la volontaria di Greenpeace Rachel, coinvolta dal suo ex nel salvataggio di una famiglia di balene, in Qualcosa di straordinario (Big Miracle) di Ken Kwapis