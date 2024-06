Riportare le lancette del tempo a venti anni fa tornando identici a sé stessi. Per Drew Barrymore sembra non essere passato un giorno dal 2003, ovvero dalla première di Charlie's Angels - Più che mai, evento dove stregò il pubblico di New York col suo fascino esuberante.

La star di Hollywood ha deciso di tornare a quei giorni magici e al suo look dell'epoca, coi capelli biondi lunghi e mossi. La trasformazione, filmata per un video poi postato sui social, è stata portata a termine grazie all'intervento di Chris Appleton e Charlotte Tilbury, haistylist e makeup artist delle celebrità di fama mondiale.

L'incredibile risultato è stato completato da una t-shirt stampata che è proprio quella del 2003, una slogan tee divettente e provocatoria come quelle che andavano di moda un tempo. Sopra c'è scritto: “Il mio fidanzato non è in casa”.