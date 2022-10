Charlie's Angels 3, Drew Barrymore parla del possibile sequel

Come riportato da ScreenRant, Drew Barrymore ha dichiarato a Benito Skinner nel corso dell’intervista rilasciata per il podcast Drew’s News: “Sarei sorpresa se qualcuna di noi avesse detto di non essere disposta a prenderne parte”

Drew Barrymore ha poi aggiunto: “Lo farei, lo farei in un baleno. La risposta è un deciso sì. Dirò per sempre di sì”. Il filmato condiviso su Instagram ha raccolto numerosi like, a questo punto non resta che attendere per poter vedere gli eventuali sviluppi.

Negli anni Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz (FOTO) sono rimaste grandi amiche mostrando sempre grande affiatamento.