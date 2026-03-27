Stepsisters, da Disney un live-action sulle sorellastre di Cenerentola

Stepsisters, Disney sviluppa un live-action sulle sorellastre di CenerentolaCinema
Disney è al lavoro su una reinterpretazione del classico che, molto probabilmente, sarà attraversata da una spiccata vena comica. La regia e la sceneggiatura del progetto sono state affidate al team che ha realizzato il reboot di successo di "Una pallottola spuntata"
Disney non smette mai di stupire il suo pubblico e per il futuro - non si sa precisamente quando, dal momento che il progetto è assolutamente in progress - riproporrà sullo schermo una nuova storia tratta da Cenerentola, soggetto al centro del film d'animazione del 1950 ma anche dei due seguiti, sempre animati, del 2022 e del 2007.
Dopo il live action del 2015 con Lily James nei panni della protagonista, il film Cenerentola diretto da Kenneth Branagh, arriverà prossimamente un nuovo live-action, Stepsisters, un film dedicato alle celebri sorellastre presenti nella storia: Genoveffa e Anastasia.
I dettagli sul nuovo film sono stati rivelati in esclusiva da Deadline che ha svelato i nomi dei professionisti attualmente al lavoro.
Disney ha affidato il progetto al team che ha costruito il reboot di Una pallottola spuntata, uno dei successi di critica e pubblico della stagione scorsa.
Una rilettura comica del classico?
Da personaggi di supporto a protagoniste, Anastasia e Genoveffa (Anastasia e Drizella, nella versione originale), complici dei piani della matrigna cattiva in Cenerentola, occuperanno presto il centro della scena.
Il film a loro dedicato, Stepsisters - sorellastre, letteralmente - si annuncia un lungometraggio tutto da ridere.
Non potrebbe essere diversamente, del resto, dal momento che il progetto sarà firmato da Akiva Schaffer, Dan Gregor e Doug Mand, rispettivamente, regista e duo di sceneggiatori di Una pallottola spuntata, edizione 2025.
Deadline descrive il nuovo live-action targato Disney come un progetto sorprendente, una riscrittura che potrebbe cambiare la narrazione legata alle due sorellastre di Cenerentola.
I personaggi furono in parte già rivisti rispetto alla storia originale nei due sequel animati di Disney.
In Cenerentola II - Quando i sogni diventano realtà Anastasia si allea inaspettatamente con la protagonista. Anche in Cenerentola III – Il gioco del destino le due sorellastre hanno un ruolo un po' diverso.
Sui dettagli della nuova trama la fonte non rivela granché, del resto il progetto è stato appena avviato.
La sceneggiatura sarà una riscrittura del testo originale di Michael Montemayor, che aveva già lavorato a una prima bozza del copione di Stepsisters.
Non è chiaro, comunque, in quale senso andrà il progetto. Potrebbe essere un sequel o una storia prequel o uno spin-off con altre caratteristiche.
Visto il successo di Cruella e Maleficent, anche una scrittura con poco a che vedere con la storia originale è un'opzione sul tavolo.
Anche la distribuzione è ancora priva di dettagli.
Non c'è ancora una data specifica per l'uscita del film che potrebbe essere lanciato in sala o direttamente in streaming.
Vedi anche
Cenerentola, il cast del film 2021 con Camila Cabello. FOTO
Webphoto/Nintendo/Warner Bros./Lionsgate
I 20 film più attesi del 2026, da Il Diavolo veste Prada a Dune
Sequel e prequel di grandi saghe, da 'Star Wars' ad 'Avengers' e 'Hunger Games', ma anche 'The Odyssey' di Cristopher Nolan, Steven Spielberg che torna a cimentarsi con gli UFO e 'Cime tempestose' con Jacob Elordi e Margot Robbie. Ecco 20 titoli che faranno parlare durante l'anno che si è appena aperto