Stepsisters, da Disney un live-action sulle sorellastre di Cenerentola

Disney è al lavoro su una reinterpretazione del classico che, molto probabilmente, sarà attraversata da una spiccata vena comica. La regia e la sceneggiatura del progetto sono state affidate al team che ha realizzato il reboot di successo di "Una pallottola spuntata"

Disney non smette mai di stupire il suo pubblico e per il futuro - non si sa precisamente quando, dal momento che il progetto è assolutamente in progress - riproporrà sullo schermo una nuova storia tratta da Cenerentola, soggetto al centro del film d'animazione del 1950 ma anche dei due seguiti, sempre animati, del 2022 e del 2007. Dopo il live action del 2015 con Lily James nei panni della protagonista, il film Cenerentola diretto da Kenneth Branagh, arriverà prossimamente un nuovo live-action , Stepsisters, un film dedicato alle celebri sorellastre presenti nella storia: Genoveffa e Anastasia . I dettagli sul nuovo film sono stati rivelati in esclusiva da Deadline che ha svelato i nomi dei professionisti attualmente al lavoro. Disney ha affidato il progetto al team che ha costruito il reboot di Una pallottola spuntata , uno dei successi di critica e pubblico della stagione scorsa.

Una rilettura comica del classico?

Da personaggi di supporto a protagoniste, Anastasia e Genoveffa (Anastasia e Drizella, nella versione originale), complici dei piani della matrigna cattiva in Cenerentola, occuperanno presto il centro della scena.

Il film a loro dedicato, Stepsisters - sorellastre, letteralmente - si annuncia un lungometraggio tutto da ridere.

Non potrebbe essere diversamente, del resto, dal momento che il progetto sarà firmato da Akiva Schaffer, Dan Gregor e Doug Mand, rispettivamente, regista e duo di sceneggiatori di Una pallottola spuntata, edizione 2025.

Deadline descrive il nuovo live-action targato Disney come un progetto sorprendente, una riscrittura che potrebbe cambiare la narrazione legata alle due sorellastre di Cenerentola.

I personaggi furono in parte già rivisti rispetto alla storia originale nei due sequel animati di Disney.

In Cenerentola II - Quando i sogni diventano realtà Anastasia si allea inaspettatamente con la protagonista. Anche in Cenerentola III – Il gioco del destino le due sorellastre hanno un ruolo un po' diverso.

Sui dettagli della nuova trama la fonte non rivela granché, del resto il progetto è stato appena avviato.

La sceneggiatura sarà una riscrittura del testo originale di Michael Montemayor, che aveva già lavorato a una prima bozza del copione di Stepsisters.

Non è chiaro, comunque, in quale senso andrà il progetto. Potrebbe essere un sequel o una storia prequel o uno spin-off con altre caratteristiche.

Visto il successo di Cruella e Maleficent, anche una scrittura con poco a che vedere con la storia originale è un'opzione sul tavolo.

Anche la distribuzione è ancora priva di dettagli.

Non c'è ancora una data specifica per l'uscita del film che potrebbe essere lanciato in sala o direttamente in streaming.