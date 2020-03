E' "Bad Guy" di Billie Eilish il singolo bestseller del 2019. Lo ha annunciato IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo. Quinto singolo tratto dal primo album “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”, “Bad Guy” è stata una instant hit, sulla vetta delle chart in più di 15 paesi di tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Australia, Canada e Messico. La canzone, che è stata insignita dei premi come “Record of the Year” e “Song of the Year” alla sessantaduesima cerimonia di premiazione dei Grammy Awards lo scorso gennaio, rendendo Billie Eilish la più giovane artista a vincere in quest'ultima categoria, è diventata nel 2019 la seconda più ascoltata su Spotify e la più cercata su Shazam.

Il successo di “Bad Guy”

“Bad Guy” può essere annoverato tra i tormentoni del 2019. Uscito il 29 marzo come quinto singolo estratto dal primo album di Billie Eilish, è entrato subito in classifica, posizionandosi nelle prime posizioni in tutto il mondo, grazie alle atmosfere pop-trap che lo caratterizzano. La canzone è stata accompagnata da un video molto discusso, diretto da Dave Meyers, in cui la protagonista è la stessa cantante in alcune sequenze grottesche, ai limiti del comico. Anche il video, però, è piaciuto moltissimo ai fan: la versione originale caricata sul canale YouTube dell’artista è arrivata a quota 800 milioni di views. La diciottenne californiana ha realizzato anche un remix del brano in compagnia del suo idolo Justin Bieber. I due si erano conosciuti a Coachella 2019 ed era stata una grande emozione per la giovanissima star. «Una parte di me sente il bisogno di postare tutte le cose successe ieri... ma per adesso le terrò per me. Sono i miei ricordi», aveva scritto in una story su Instagram poco dopo aver conosciuto Bieber.

La Top 10 dei singoli più venduti nel 2019

Ovviamente, tra i singoli più venduti nel mondo nell’anno solare 2019 è un monologo americano: pop e hip-hop a stelle strisce la fanno ancora da padrone in tutto il mondo. Dietro a Billie Eilish, si piazza “Old Town Road” di Lil Nas X: il brano dalle vibe virali di Tik Tok ha dominato le chart per gran parte del 2019 e ha battuto il record di permanenza consecutiva più lunga al primo posto della Billboard Hot 100. Terzo classificato è “Señorita”, il duetto di Shawn Mendes e Camila Cabello (che l'anno scorso aveva conquistato il numero uno della chart IFPI con il brano “Havana” insieme a Young Thug). La collaborazione, che è la seconda per gli artisti, ha raggiunto il numero uno nella Billboard Hot 100 statunitense, nonché in altri 35 paesi tra cui il Regno Unito, l'Australia e il Canada. Inoltre, è stata la canzone più ascoltata su Spotify nel 2019. Ecco le 10 canzoni più vendute nell’anno passato: